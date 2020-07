Uscita e recensita negli ultimi mesi, una smartband come Fitbit Charge 4 (in copertina) si appresta a passare il testimone alla sua progenitrice. Sotto forma di un aggiornamento Fitbit Charge 3 riceve una serie di funzionalità (non tutte) mutuate proprio dal modello più recente, funzioni volte a migliorare l’esperienza utente e, in sostanza, a darle una svecchiata.

Le novità dell’aggiornamento di Fitbit Charge 3

L’aggiornamento di cui parliamo è contrassegnato dalla versione 1.88.11, versione che introduce su Fitbit Charge 3 una serie di funzioni interessanti. Ora è possibile impostare l’allarme Smart Wake direttamente dalla smartband stessa, senza dover passare necessariamente per l’app companion installata sullo smartphone.

Altrettanto rilevante è l’aggiunta dell’app Agenda sulla smartband per salvare nuovi eventi e riunioni nel calendario, l’implementazione delle modalità Sleep e Non disturbare come scorciatoia nelle impostazioni, o ancora, l’opzione per impostare un più lungo intervallo di tempo per tenere lo schermo attivo.

Fra le altre cose, il nuovo aggiornamento di Fitbit Charge 3 porta anche nuovi quadranti nella Fitbit Clock Gallery e supporta altre sei lingue: rumeno, russo, polacco, ceco, portoghese brasiliano e indonesiano.

Come aggiornare Fitbit Charge 3

Insomma, una bella carrellata di novità per Fitbit Charge 3 con quest’ultimo update della versione 1.88.11, aggiornamento che è attualmente in fase di rilascio sul mercato statunitense, ma che presumiamo arrivi a breve anche da noi.

Perciò, tenete a portata di mano l’app Fitbit perché a giorni, o settimane al massimo, dovrebbe arrivare la notifica dell’aggiornamento che, come al solito, sarà scaricabile e installabile direttamente dallo smartphone al quale la smartband è collegata.

Potrebbe interessarti anche: Le migliori smartband del momento: la classifica di luglio 2020