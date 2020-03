Quali sono i migliori film e serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand in questo periodo? Abbiamo provato a fare una selezione dei titoli recenti più interessanti disponibili all’interno del catalogo del noto servizio di streaming: siete pronti a scoprire le nostre 15 scelte?

Film e serie TV da vedere su NOW TV e Sky on demand

NOW TV, per chi non lo conoscesse, è il servizio di streaming di Sky: mette a disposizione trasmissioni live dei programmi più amati della piattaforma e un vasto catalogo di contenuti on demand, simile a quello offerto da Sky On Demand. Lasciando da parte lo sport, che in questo difficile periodo è fermo in praticamente ogni parte del globo, abbiamo pensato di darvi una mano e selezionare i migliori film e serie TV da vedere. Siamo pronti per partire!

Bohemian Rapsody

Partiamo dai film e subito con un pezzo grosso: Bohemian Rapsody racconta la storia di Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek) ed è imperdibile, soprattutto per gli amanti della musica e dei Queen. Dalla formazione della leggendaria band fino all’iconico concerto Live Aid del 1985, una delle performance più indimenticabili della storia.

Il film, uscito nel 2018, ebbe un grande successo al botteghino e fu premiato con quattro premi Oscar: miglior attore protagonista a Rami Malek, miglior montaggio, miglior suono e miglior montaggio del suono.

Spider-Man: Far From Home

Gli amanti dei supereroi non possono farsi sfuggire l’ultimo capitolo dell’amichevole Spider-Man di quartiere, che questa volta è in “trasferta”. In Spider-Man: Far From Home il “nuovo membro” degli Avengers, interpretato da Tom Holland, deve interrompere la sua pacifica gita in Europa quando Nick Fury si presenta all’improvviso nella sua stanza d’albergo, chiedendogli di collaborare a fermare una minaccia per l’intero pianeta.

Midsommar – il villaggio dei dannati (V.M. 14 anni)

Per gli amanti degli horror, un film dalle atmosfere folk e “psichedeliche”, diretto da Ari Aster (Hereditary – Le radici del male). Midsommar – il villaggio dei dannati racconta la storia di una giovane coppia americana che si regala una vacanza in Svezia, in occasione di un noto festival di mezza Estate. L’evento si trasformerà in un vero incubo quando gli abitanti del luogo riveleranno la loro reale natura.

Cetto c’è, senzadubbiamente

Cambiamo decisamente genere con la commedia Cetto c’è, senzadubbiamente. Il ritorno di Cetto La Qualunque, l’indimenticabile personaggio creato e interpretato da Antonio Albanese, porta alla conclusione della trilogia (dopo Qualunquemente del 2011 e Tutto tutto niente niente del 2012). Il film giusto per passare una serata divertente.

Pets 2 – Vita da animali

Film d’animazione per tutta la famiglia, con protagonisti i nostri amati cani e gatti (e non solo). Cosa fanno gli animali domestici quando noi non ci siamo? A rispondere alla domanda ci penseranno il cane Max e i suoi compari, che di certo sanno come divertirsi…e cacciarsi nei guai. Pets 2 – Vita da animali segue a distanza di tre anni il primo capitolo (Pets – Vita da animali del 2016).

ZeroZeroZero (V.M. 14 anni)

Passiamo alle serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand con ZeroZeroZero. La serie italo-franco-statunitense creata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e prodotta da Sky, Amazon Studios e Canal+ racconta una storia tratta dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano: una spedizione di cocaina viene introdotta clandestinamente in Europa dal Sud America, ma non tutto va per il verso giusto. La serie è composta da 8 episodi.

Westworld (stagioni 1-3) (V.M 12 anni)

Al via la terza stagione di Westworld, la serie TV targata HBO ispirata all’omonimo film di Michael Crichton e ambientata in un futuristico resort di lusso popolato da creature artificiali. Su NOW TV e Sky On Demand sono disponibili le prime due stagioni complete e ogni settimana è in arrivo un nuovo episodio (8 in tutto) dell’inedita terza stagione.

A causa delle difficoltà con i doppiaggi in questo periodo di emergenza sanitaria, gli episodi della terza stagione sono disponibili solo in lingua originale (v.o.), almeno per il momento.

Chernobyl

Una delle migliori miniserie TV del 2019, ha vinto 2 Golden Globes 2020, 3 Emmy Awards 2019, un Critics Choice Award e non solo. Chernobyl è una serie HBO che racconta la vera storia del terribile disastro nucleare, avvenuto il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare dell’allora Repubblica socialista sovietica ucraina. Una ricostruzione impressionante, condita da grandi interpretazioni (come quelle di Stellan Skarsgård e di Jared Harris) in tutti e cinque gli intensi episodi della prima (e unica) stagione.

The New Pope (V.M. 14 anni)

The New Pope è la serie-evento Sky Original firmata dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malkovich. Seguito di The Young Pope (anch’essa disponibile su NOW TV), racconta la storia di un nuovo Papa, ambientata nei corridoi del Vaticano. 9 gli episodi di questa singolare serie TV, capace di conquistare pubblico e critica.

The Outsider (V.M 14 anni)

Dall’omonimo best-seller di Stephen King, The Outsider è una serie TV di genere thriller targata HBO. Il macabro ritrovamento del cadavere di un bambino dà il via ad un’indagine fuori dal comune, osteggiata da forze misteriose: questo metterà alla dura prova un esperto poliziotto (Ben Mendelsohn) e un’investigatrice poco ortodossa (Cynthia Erivo), che dovranno correre contro il tempo per fermare un serial killer.

His Dark Materials – Queste oscure materie

Gli appassionati del mondo fantasy non possono lasciarsi sfuggire His Dark Materials – Queste oscure materie, serie TV tratta dalla trilogia letteraria di Philip Pullman sulle avventure di una ragazza che vive in un universo parallelo. Lyra parte alla ricerca di un amico scomparso, e nel corso della sua avventura scoprirà un vasto complotto e conoscerà tanti incredibili amici e feroci nemici. Una serie imperdibile per adulti e ragazzi, con un cast di livello.

Watchmen (V.M. 14 anni)

Watchmen è la miniserie TV tratta dall’omonima graphic novel DC di culto, firmata Alan Moore. Non per tutti e con un ricco cast (Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons), racconta attraverso una reinvenzione del film del 2009 la storia di un mondo alternativo, in cui un misterioso gruppo terrorista (Settimo Cavalleria) prende di mira gli agenti di polizia: per proteggere questi ultimi e le loro famiglie dalle rappresaglie, gli viene concesso di operare a volto coperto, come dei vigilanti.

Il Trono di Spade (stagioni 1-8) (V.M. 14 anni)

Come abbiamo visto, sono tornate tutte le stagioni de Il Trono di Spade (o Game of Thrones) nel catalogo NOW TV e Sky On Demand. Una serie TV targata HBO che non ha bisogno di presentazioni, ma nel caso vi fosse sfuggita completamente ecco la sinossi: nell’arco di 8 stagioni viene raccontata la lotta per il potere tra sette casate nobiliari con massacri, disastri e guerre, mentre il mondo è minacciato dall’avvento di una sorta di era glaciale che risveglia forze oscure e creature leggendarie. Una serie TV ambientata in un mondo fantasy che ha conquistato milioni di spettatori, tratta dalla serie di romanzi di George R.R. Martin.

The Walking Dead (stagioni 1-10) (V.M. 14 anni)

Anche in questo caso si tratta ormai di una serie cult, giunta alla decima stagione. Tutte le dieci stagioni di The Walking Dead sono disponibili all’interno del catalogo on demand e raccontano le vicende di alcuni sopravvissuti alle prese con il mondo completamente devastato da un’apocalisse zombie.

Gli episodi della seconda parte della decima stagione sono disponibili solo in lingua originale (v.o.), almeno per il momento. Questo a causa dei ritardi nel doppiaggio provocati dall’emergenza Coronavirus.

Yellowstone

Concludiamo la nostra selezione con Yellowstone, la nuova serie western scritta e diretta da Taylor Sheridan. Kevin Costner è il proprietario di un grandissimo ranch nel Montana insieme alla sua famiglia, e ingaggia un’epica battaglia con le forze che minacciano la sua proprietà. La prima stagione è composta da 9 episodi, disponibili a cadenza settimanale.

Questa era dunque la nostra selezione dei 15 migliori film e serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand.