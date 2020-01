Sono ben 8 i nuovi TV 8K che LG ha presentato al CES 2020, il Consumer Electronic Show, una delle fiere più importanti dedicate all’elettronica che si tiene ogni anno a Las Vegas, in Nevada.

Secondo l’azienda, tutti i modelli superano lo standard di definizione 8K Ultra HD seguendo i dettami della Consumer Technology Association, corroborati dai risultati indipendenti della certificazione TUV Rheinland.

Le nuove TV 8K di LG supportano Apple HomeKit e AirPlay 2, consentendo di interagire con altri dispositivi compatibili e di essere comandati a voce tramite comandi vocali da impartire a Siri.

LG Signature OLED 8K, il prodotto di punta della serie

Tutta la gamma 2020 di TV 8K LG è dotata di un processore per l’intelligenza artificiale che sfrutta algoritmi di deep learning per ottimizzare la qualità d’immagine e sonora. L’IA riesce a riconoscere facce e testo sullo schermo, applicando micro-aggiustamenti per rendere al meglio i toni di colore della pelle e altre particolarità del volto umano, così da rendere i personaggi al meglio.

Se vi state preoccupando per la scarsità di contenuti 8K disponibili nell’immediato futuro, niente paura: sempre grazie alla rete smart di deep learning, l’upscaling AI di contenuti 4K/1080P su 8K fornisce comunque immagini vivide e definite, applicando filtri come Quad Step Noise Reduction e Sharpness Enhancer. Non sarà come guardare un reale contenuto 8K, ma migliora sensibilmente la riproduzione di contenuti a bassa risoluzione.

LG NanoCell 8K

Queste feature avanzate sono possibili grazie al processore α9 Gen 3, che punta ad offrire una vera esperienza di visione 8K, senza dimenticare che anche l’audio vuole la sua parte: AI Sound Pro analizza il segnale e lo divide in cinque categorie – musica, film, sport, teatro o notizie – così da modificare l’equalizzazione e la resa sonora a seconda del contenuto.

“Con i televisori LG 8K OLED e NanoCell TV, portiamo sul mercato prodotti all’avanguardia dal punto di vista dell’innovazione tecnologica in grado di offrire una qualità d’immagine ed audio eccezionale in ogni formato“, afferma Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company.

i nuovi modelli consentono di riprodurre contenuti 8K nativi grazie al supporto di ingressi digitali USB e HDMI, inclusi codec come HEVC, VP9 e AV1, quest’ultimo supportato dai principali fornitori di streaming tra cui YouTube. I televisori 8K di LG supporteranno lo streaming di contenuti 8K ad una velocità di 60FPS anche tramite HDMI. Ecco tutti i modelli che sono stati presentati al CES 2020:

LG Signature da 88″ e 77″ con tecnologia OLED ZX

LG NanoCell da 75″ e 65″ modello Nano 99

LG NanoCell da 75″ e 65″ modello Nano 97

LG NanoCell da 75″ e 65″ modello Nano 95

Non conosciamo ancora dettagli su data di commercializzazione e prezzo, ma torneremo ad aggiornarvi sulla nuova serie di TV 8K di LG non appena avremo maggiori informazioni al riguardo.