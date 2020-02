Forte delle 11 nomination agli Oscar, tra cui quelle per il miglior film e il miglior attore, Joker è pronto a tornare nelle sale cinematografiche dopo il successo ottenuto nello scorso autunno.

Lo annuncia, con il breve filmato pubblicitario che vedete a fine articolo, Warner Bros. Italia. Il film sarà dunque eccezionalmente disponibile giovedì 6 febbraio, una data che ovviamente non è stata scelta in maniera casuale.

Joker arriva anche a casa

Quel giorno infatti uscirà nei negozi l’edizione Home Video, disponibile in DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD, a poche settimane di distanza dall’arrivo della versione digitale, in vendita dallo scorso 16 gennaio.

Il film ha battuto tutta la concorrenza in fatto di nomination, venendo inserito in ben 11 categorie diverse: miglior film, miglior regista (Todd Philips), miglior attore (Joaquin Phoenix), migliore sceneggiatura non originale, migliore fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura.

Il film

“Joker” del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain, ed è uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande schermo fino ad ora. L’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Per scoprire quante delle ambite statuette saranno assegnate a Joker non vi resta che attendere la Notte degli Oscar, in programma il prossimo 9 febbraio. A seguire il video che annuncia il ritorno nelle sale di Joker.