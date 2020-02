Inizia a delinearsi la situazione di iPhone 9 (o iPhone SE 2), il nuovo smartphone economico di Apple il cui arrivo è previsto a breve. Secondo il sito tedesco iPhone-Ticker la casa di Cupertino avrebbe già pianificato la data della presentazione, così come quella della commercializzazione.

Apple iPhone 9 sul mercato in aprile

La fonte sarebbe interna ad Apple e farebbe riferimento soprattutto alla data di arrivo sul mercato di Apple iPhone 9, fissata al 3 aprile. Su questa base è ipotizzabile che l’evento di lancio si tenga il 31 marzo, mantenendo una tradizione che vede Apple preferire il martedì per i propri eventi.

È probabile che nella stessa occasione venga annunciato il rilascio di iOS 13.4, di cui è già disponibile la versione beta, insieme ad altri prodotti. L’analista Ming-Chi-Kuo sostiene che potremmo vedere un pad di ricarica wireless, un paio di cuffie Bluetooth di tipo over-ear di fascia alta, nuovi MacBook e un iPad pro completamente rinnovato.

È probabile che questi prodotti siano destinati ad arrivare sul mercato nelle settimane successive all’evento di lancio, compatibilmente con la capacità produttiva dei fornitori, al momento incerta a causa del coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina.

Al momento comunque manca una conferma ufficiale da parte di Apple per cui le date indicate, così come l’elenco dei prodotti, è da prendere con il beneficio del dubbio.