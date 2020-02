A qualche settimana dall’arrivo su Android la modalità scura di WhatsApp inizia a fare capolino anche su iOS. La più recente versione beta dell’applicazione contiene infatti la Dark Mode già abilitata. A breve dunque la funzione dovrebbe essere rilasciata in modi definitivo anche per quegli utenti che utilizzano la versione stabile.

Al momento solo gli utenti che partecipano al TestFlight, il programma beta di WhatsApp, possono utilizzare il tema scuro del quale però non sono stati condivisi screenshot. A differenza di quanto accade sul robottino verde, dove è semplice procurarsi il file apk per installare una versione beta, su iOS il discorso è diverso e il programma beta è pieno da mesi.

Non vi resta dunque che portare pazienza e attendere che WhatsApp decida di rilasciare la modalità scura anche per gli utenti della release stabile. Insieme alla modalità scura potrebbe arrivare, come accaduto su Android, anche un nuovo sfondo nero a tinta unita, perfetto per chi vuole ottimizzare i consumi.

Sarà necessario attendere il completamento dei test, che sono svolti soprattutto per scongiurare problemi con app di terze parti, prima che la modalità scura di WhatsApp sia disponibile per tutti i possessori di un dispositivo iOS. State attendendo con ansia questa novità o non utilizzate la modalità scura di iOS? Fatevi sentire nel box dei commenti.