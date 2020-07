La costola ecologica di Xiaomi presenta in queste ore il dispositivo Xiaomi Aqara smart door lock NFC card che, come anticipa il nome stesso, rappresenta una piccola chiave digitale utile ad esempio ad aprire serrature smart e non solo.

Specifiche Xiaomi Aqara smart door lock NFC card

Con dimensioni pari a 42 x 26 x 3,5 mm ed un peso di appena 4 grammi, Xiaomi Aqara smart door lock NFC card ruota attorno a tutte le specifiche di sicurezza richieste per un prodotto del genere. L’algoritmo che gestisce la componente di sicurezza, così come lo storage integrato, non possono essere copiati e soddisfa anche le richieste di sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.

All’interno di Xiaomi Aqara smart door lock NFC card è presente un chip di sicurezza con certificazione EAL5+ e anche un sistema di crittografia che previene la duplicazione della carta NFC. Nel caso in cui dovesse essere smarrita, l’utente potrà poi rimuovere le credenziali di accesso direttamente dalla serratura smart.

Ad oggi Xiaomi Aqara smart door lock NFC card è supportata solo da alcuni modello di serrature intelligenti come la serie N (N100 e N200) e serie P (P100) di Aqara.

Prezzo Xiaomi Aqara smart door lock NFC card

Xiaomi Aqara smart door lock NFC card è disponibile al prezzo di 49 yuan, circa 6 euro al cambio.