Con un design pensato per l’uso in movimento e una costruzione che strizza l’occhio al mondo street, il nuovo Sony ULT Field 3 si propone come uno speaker portatile versatile e robusto. A prima vista colpisce per compattezza e stile, ma è nelle funzionalità e nei dettagli che inizia a delinearsi come un prodotto interessante.

Design da strada che dice tutto

Sony con ULT Field 3 ha centrato l’obiettivo: questo speaker nasce per stare in movimento, con un look che strizza l’occhio alla cultura street ma senza eccessi. Le linee sono semplici, il formato allungato è pratico da infilare in uno zaino o portare a mano, ma la vera chicca è la tracolla integrata, sottile e riponibile, che lo rende perfetto per chi vive all’aperto o si muove in città con disinvoltura. Un’idea corretta, perché cambia davvero il modo in cui si usa lo speaker: non è più solo da appoggiare su un tavolo, ma diventa un accessorio da portare con sé, come si farebbe con una borraccia o una fotocamera istantanea.

I materiali danno un buon senso di solidità e la doppia certificazione IP66/IP67 assicura che pioggia, polvere e cadute non siano un problema. Si può usare senza pensieri in spiaggia, al parco o sullo skateboard, e quando serve basta una passata con l’acqua per pulirlo. Anche la resistenza agli urti è ben studiata: pur essendo compatto, non sembra fragile e lo si può appoggiare o lanciare nello zaino senza troppi riguardi.

Un altro punto a favore è la flessibilità di posizionamento: può essere messo sia in verticale che in orizzontale, adattandosi bene a ogni situazione, dalla musica da sottofondo a una cassa d’appoggio per mini-party improvvisati. E grazie a un’autonomia fino a 24 ore, con ricarica rapida da 10 minuti per 2 ore di ascolto, si riesce davvero a coprire un’intera serata di divertimento senza ricaricare. Il risultato è uno speaker che non vuole stupire con effetti speciali, ma che funziona, è pratico, e riesce a trasmettere quella sensazione di libertà e prontezza all’azione che chi ama la musica in movimento cerca.

La qualità audio di Sony ULT FIELD 3

Ci sono speaker portatili che puntano tutto sul design, altri sulla connettività. E poi ci sono quelli come il Sony ULT Field 3, che mettono al centro l’esperienza sonora, senza compromessi. Il focus qui è chiaro: spingere forte sui bassi, farli vibrare sul pavimento, sotto i palmi, sulla pelle. È uno speaker che sembra costruito pensando al rap da ascoltare per strada, ai beat della trap, all’energia percussiva del reggaeton, a tutto ciò che vive e si esprime nel ritmo.

Il cuore del suono è un sistema a due vie con woofer da 86 mm e tweeter da 20 mm, a cui si affiancano radiatori passivi laterali ottimizzati per aumentare la profondità delle basse frequenze. In pratica, anche senza un subwoofer dedicato, il Field 3 riesce a restituire una gamma bassa sorprendentemente piena, ben controllata e presente, capace di farsi sentire anche in spazi aperti.

Premendo il tasto fisico ULT si attiva la modalità ULT POWER SOUND, che fa esattamente quello che promette. Aumenta la pressione sonora sui bassi portando il mix a un livello superiore. Non è una semplice equalizzazione preimpostata ma una vera modalità di potenziamento che trasforma il carattere dello speaker, dando ai brani quella botta che fa la differenza nei pezzi in cui la cassa è protagonista. Una funzione che si fa godere davvero nelle playlist da party o nei brani drill e trap dove ogni colpo dev’essere un colpo duro.

Eppure, nonostante questa spinta, le voci rimangono ben centrate e i dettagli non si perdono. Anche a volumi alti lo speaker non ha paura di farsi sentire, e non c’è un decadimento evidente nella qualità audio. Chi è abituato a suonare all’aperto noterà con piacere la funzione di ottimizzazione ambientale, che analizza i rumori esterni e regola automaticamente il suono per mantenerlo chiaro e bilanciato. È un’aggiunta intelligente che si apprezza quando si ascolta vicino a una strada trafficata, al mare con il vento o in mezzo a un gruppo di amici che parla sopra la musica.

Per chi vuole spingere oltre, Sony offre due opzioni interessanti. La prima è Party Connect, che permette di sincronizzare fino a cento speaker compatibili. La seconda è Stereo Pair, che consente di abbinare due ULT Field 3 per una vera separazione stereo destra e sinistra. Quest’ultima cambia radicalmente l’ascolto, soprattutto se si è abituati a mix più ricchi o a produzioni dove la spazialità del suono conta.

Sony ULT FIELD 3 conclusioni

Il Sony ULT Field 3 non punta a sorprendere con effetti speciali o design stravaganti. Punta tutto sulla solidità, sulla praticità e soprattutto sulla qualità audio, che per un prodotto portatile di queste dimensioni è davvero notevole. I bassi profondi, la resistenza all’uso quotidiano e la versatilità del design lo rendono uno speaker perfetto per chi vive la musica in movimento, senza rinunciare a un suono corposo e definito.

Il prezzo di 200 euro non è dei più accessibili, soprattutto in un mercato dove le alternative economiche non mancano. Ma qui entra in gioco la questione valore: chi cerca l’affidabilità e il suono Sony, chi apprezza i dettagli come la tracolla integrata, le funzioni di ottimizzazione automatica e la qualità costruttiva, sa che questo tipo di investimento ha senso.