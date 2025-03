Oclean è diventato uno dei brand più apprezzati per quanto riguarda gli spazzolini elettrici, in particolare per quelli ultrasonici. La gamma di proposte è decisamente ampia e in passato abbiamo provato diversi modelli, come Oclean Ultra S (qui la nostra recensione) oppure Oclean X Lite (qui la nostra recensione) e nell’ultimo mese abbiamo provato Oclean X Pro, uno dei modelli più interessanti disponibile anche con un bundle che include una custodia da viaggio e numerosi ricambi.

Nei mesi precedenti abbiamo usato prevalentemente uno spazzolino Philips (qui la nostra prova)per cui siamo tornati a un prodotto Oclean con una certa curiosità (anche se in famiglia ci sono altre due persone che usano regolarmente Oclean). È giunto quindi il momento di raccontarvi come è andata la nostra prova.

Ben costruito e intelligente

Oclean ci ha da tempo abituati a prodotti solidi, semplici da utilizzare e di qualità, e Oclean X Pro non tradisce assolutamente le aspettative. Lo abbiamo provato nella colorazione verde ma è disponibile anche in quella oro/rosa, molto gradevole. Come da tradizione troviamo un singolo pulsante per avviare la pulizia e subito sopra è presente un piccolo schermo touch a colori che permette di visualizzare le impostazioni, scegliere il programma di pulizia, visualizzare il timer e il punteggio finale al termine della pulizia.

Nella confezione di vendita trovate, oltre allo spazzolino, una testina e la basetta per la ricarica, con cavo USB separato, lo spazzolino è disponibile anche in diversi bundle che includono diverse testine sostitutive e una custodia per il trasporto (che può contenere due testine di ricambio).

Dal punto di vista tecnico Oclean X Pro si allinea con gli altri prodotti della serie, con un motore a levitazione magnetica capace di generare una frequenza di movimenti fino a 84.000 al minuto, così da garantire un’elevata efficienza di pulizia. Il giroscopio interno a 6 assi permette allo spazzolino di rilevare 8 diverse aree di spazzolatura, permettendovi così di vedere sullo schermo, appena finita la pulizia, il punteggio relativo espresso in centesimi.

Sullo schermo sono evidenziate in rosso le zone non correttamente pulite, che necessiterebbero dunque di ulteriore pulizia. Va detto però che l’algoritmo, almeno nel nostro sample, non è sempre coerente e a volte la pulizia, pur se eseguita in modo sostanzialmente identico, porta a punteggi finali molto diversi, anche di 30-40 punti percentuali. Con il passare del tempo, imparando a capire come lo spazzolino valuta i movimenti, siamo comunque riusciti a stabilizzarci oltre gli 80 punti, con massimi oltre i 95.

Anche se lo spazzolino può essere utilizzato in modalità stand-alone, dà ovviamente il meglio di sé quando viene collegato a uno smartphone sui cui è installata la companion app Oclean. In questo modo è possibile attivare alcune funzioni molto comode, come l’accensione automatica dello schermo al sollevamento dello spazzolino, attivare l’avviso di cambio zona (che di default è impostato ogni 30 secondi) e visualizzare un report relativo a tutte le operazioni precedenti.

Tra poco vi parleremo anche della possibilità di creare programmi di pulizia personalizzati e di scegliere quali programmi utilizzare sullo spazzolino. Prima però vale la pena di parlare delle funzioni smart, con un avviso per la pressione elevata, così da evitare di danneggiare lo smalto quando viene applicata troppa forza. In questa circostanza l’intensità della vibrazione viene ridotta automaticamente finché la pressione non viene ridotta.

Ottima l’autonomia, con una carica che impiega circa 2 ore per essere completata e che garantisce circa 30 giorni di utilizzo, con due spazzolature da 2 minuti al giorno. Se utilizzate tempi di pulizia più lunghi, o programmi particolari, l’autonomia potrebbe scendere leggermente ma comunque mai sotto i 20 giorni.

Qualche limitazione

Dopo aver utilizzato diversi spazzolini Oclean, abbiano notato che questa variante ha un numero limitato di programmi, tre, e solo uno è personalizzabile. Restano fissi i programmi “Sbiancamento” e “Pulizia delle gengive”, mentre è possibile variare la modalità “Pulizia esclusiva”. Peccato, perché sarebbe stato comodo avere più libertà di personalizzazione, così da evitare di dover utilizzare lo smartphone per cambiare ogni volta il programma.

È comunque possibile creare dei programmi personalizzati, scegliendo l’intensità e la durata di ogni fase, così da ottenere il meglio a seconda della propria situazione personale, e questo è sicuramente un vantaggio innegabile. Se Oclean avesse permesso di aggiungere 3-4 programmi personalizzati, sarebbe stato ancora meglio.

Limitata l’interazione con lo spazzolino tramite lo schermo, visto che è possibile solamente scegliere il programma di pulizia, con il risultato della pulizia precedente visibile solo quando lo spazzolino viene acceso. Non è possibile variare alcun parametro, e da una versione Pro ci saremmo aspettati almeno la possibilità di cambiare la luminosità dello schermo o la possibilità di impostare una pulizia supplementare qualora il punteggio sia insoddisfacente.

In quest’ultimo caso invece è necessario procedere a una nuova pulizia, così da essere sicuri di aver pulito a fondo ogni area del cavo orale.

Considerazioni finali

Oclean X Pro è un ottimo spazzolino ultrasonico, pulisce benissimo, è leggero e con una autonomia strepitosa. Peccato solo per qualche limitazione e per un algoritmo di assegnazione del punteggio non sempre preciso. Meglio acquistarlo quando è in promozione, al prezzo di listino è meglio aggiungere 10 euro e prendere la versione Elite.

Pro: leggero



grandissima autonomia Contro: numero limitato di programmi sullo spazzolino



rilevamento pulizia non sempre preciso