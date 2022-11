Recensione MECOOL KM2 Plus – Anche se la maggior parte delle nuove TV sono dotate di funzioni smart, in molti casi le applicazioni non sono così numerose e manca il supporto ad alcuni dei principali servizi di streaming. Ecco che un dispositivo come MECOOL KM2 Plus viene in soccorso con tante funzioni aggiuntive e soprattutto Android TV 11, per la massima libertà di azione.

Ho avuto modo di provarlo a lungo, quasi due mesi, ed è giunto il momento di raccontarvi come si è comportato e perché lo preferisco di gran lunga alla parte smart della mia TV. Possiedo una TV Samsung di qualche anno fa (tre o quattro al massimo) con un proprio app store decisamente più limitato rispetto a quello di Android, e con le applicazioni che vengono aggiornate con minor frequenza.

Caratteristiche e funzioni di MECOOL KM2 Plus

Mi ha decisamente colpito l’aspetto di questo box TV, che misura appena 98 x 98 x 20 millimetri e pesa meno di 150 grammi. Si può fissare al retro della televisione, appoggiarlo sotto la TV o nasconderlo all’interno del mobile, a seconda delle proprie preferenze, visto che lo spazio occupato è davvero minimo.

Il look minimal, un box nero con un cerchio argentato al centro, lo rendono un perfetto complemento di arredo che non stona in un arredamento moderno ma che non stona nemmeno in mezzo a qualcosa di più classico. Ho apprezzato il telecomando Bluetooth, che funziona in maniera impeccabile a differenza dei tradizionali telecomandi a infrarossi che creano sempre qualche grattacapo.

La configurazione iniziale è decisamente semplice e può essere eseguita dallo smartphone, al fine di semplificare l’inserimento dei propri dati e nel giro di pochi minuti il dispositivo è pronto all’uso. Ho configurato i servizi di streaming a cui sono abbonato (Prime Video, Netflix e Disney Plus) ma ho apprezzato anche la possibilità di guardare video su YouTube, con una interfaccia decisamente migliore di quella che ritrovo nella TV Samsung, poco aggiornata e complessa da gestire.

Nonostante le dimensioni decisamente compatte, MECOOL KM2 Plus è davvero ricco di connettore e indicatori. Nella parte frontale troviamo il ricevitore IR (per regolare il volume utilizzando il telecomando della propria TV), l’indicatore della connessione di rete (cablata o WiFi) e il LED di stato. Sul lato destro sono disponibili uno slot microSD, per espandere la memoria interna, un connettore USB 2.0 e uno 3.0 per chiavette o dischi esterni, per leggere film, musica o foto presenti in esso.

Nel lato posteriore troviamo la presa di alimentazione, una porta RJ45, una HDMI, una AV e una S/PDIF, davvero completa quindi come dotazione. A questo si aggiunge il Bluetooth 5.0, per collegare non solo il telecomando ma anche cuffie e speaker esterni, il WiFi 802.11 ac dual band, che permette di collegarsi anche al WiFi a 5 GHz. Nel mio caso è una soluzione molto utile visto che sulla rete a 2,4 GHZ ho collegato i dispositivi della smart home che potrebbero in qualche modo rallentare il flusso dei dati e peggiorare la visione di contenuti in streaming.

Il box supporta ovviamente i contenuti in 4K così come gli standard HDR10, HDR10+ e HLG HDR, indispensabili per godersi appieno i contenuti in altissima definizione. Vista la presenza di Android TV è ovviamente scontato che sia disponibile Google Assistant, attivabile tramite l’apposito tasto sul telecomando, per guardare contenuti semplicemente con i comandi vocali ma anche per controllare i dispositivi della smartphone home collegati tramite Google Home. Un perfetto centro di controllo della casa intelligente insomma, aggiornabile via OTA, con ricevitore Chromecast per trasmettere i contenuti presenti nel proprio smartphone.

Un box fondamentale

In questi due mesi ho utilizzato MECOOL KM2 Plus principalmente per guardare contenuti in streaming da Netflix e Disney Plus, collegando una soundbar Bluetooth visto che la mia TV non dispone di Bluetooth e ha un altoparlante di bassa qualità.

La qualità video è sempre stata impeccabile, grazie anche alla connettività WiFi a 5 Ghz che consente di mantenere un flusso dati decisamente elevato in ogni situazione e anche nei contenuti più frenetici non ho mai notato alcun problema di rallentamento. Ho utilizzato il cavo HDMI contenuto nella confezione di vendita e non ho notato alcun problema, altra buona notizia che vi eviterà costi aggiuntivi per acquistare un cavo di qualità migliore.

La presenza del Play Store è però il vero punto di forza di questo box TV. È infatti possibile installare le applicazioni che siamo già abituati a utilizzare su smartphone e tablet, così come i giochi che ovviamente richiedono l; utilizzo di un controller Bluetooth. Io ne ho installato uno e devo dire che ho passato qualche ora piacevole con titoli sportivi o con avventure da giocare in famiglia, ma anche quiz che propongono sempre sfide appassionanti con gli amici. Qualche titolo può essere giocato anche con il telecomando ma è decisamente scomodo e consiglio a tutti l’acquisto di un joypad Bluetooth, con una spesa di pochi euro potrete divertirvi molto di più.

Buona parte della mia smart home è collegata a Google Home e pur non utilizzando spesso i comandi vocali per controllare i miei dispositivi ho apprezzato la possibilità di utilizzare il telecomando del box TV per attivare lo scenario perfetto per vedere i film: luci spente, tende abbassate, volume della cassa esterna al massimo ed è come trovarsi improvvisamente al cinema, senza dover avere a portata di mano nessuno speaker o schermo intelligente, giusto il telecomando.

Molto utile è anche la presenza del supporto Chromecast, che permette di vedere subito sullo schermo della TV le foto scattate con amici o parenti, rendendo più facile la visione a tutti. Allo stesso modo è facile guardare i video registrati dallo smartphone, con uno schermo decisamente adeguato e un audio indubbiamente migliore.

Insomma, un prodotto che, al prezzo a cui viene proposto, è assolutamente indispensabile per chi vuole gestire in maniera semplice ed efficiente i propri servizi di streaming ma anche raccolte multimediali, vista la possibilità di collegare dischi esterni al box TV.

In conclusione

Ho davvero apprezzato, per tutti i motivi che vi ho descritto in questo articolo, un dispositivo come MECOOL KM2 Plus, che reputo assolutamente imperdibile per chi, come me, ama guardare film e serie TV, senza disdegnare l’ascolto della musica e qualche gioco. Si tratta di un’aggiunta davvero imperdibile per qualsiasi TV, sia quelle più recenti che quelle più datate, a patto ovviamente che siano dotate di un connettore HDMI.

Potete acquistare MECOOL KM2 Plus su Amazon a 89,99 euro.