Tra i tanti brand del gruppo Anker, eufy è quello dedicato soprattutto alla sicurezza (nonostante abbia anche altri prodotti), con una lunga serie di telecamere per ogni necessità, da interno ed esterno, motorizzate o fisse. Le telecamere di sicurezza sono molto comode per tenere sotto controllo la casa quando siamo assenti ma anche per controllare gli ambienti esterni e gli accessi.

Finché si tratta di una o due telecamere è semplice anche controllarle ma come fare se le telecamere sono parecchie? eufy ha pensato anche a questo con Smart Display E10, un vero e proprio tablet che permette di tenere sotto controllo tutta la casa con un colpo d’occhio, senza dover aprire applicazioni o usare lo schermo del computer, perdendo una porzione utile per il lavoro.

Per metterlo alla prova abbiamo utilizzato tre diverse telecamere eufy, una fissa da interno, una motorizzata da esterno e una fissa da esterno, con batteria e pannello solare. È ovviamente una selezione personale ma il display è compatibile con ogni modello del brand per cui stare certi che funzionerà senza problemi in ogni situazione. Prima di parlarvene in modo dettagliato vi raccontiamo qualcosa sulle tre telecamere che abbiamo utilizzato nella nostra prova.

eufy Indoor Cam C120

Partiamo dal modello più economico della nostra selezione, anche se decisamente completa sotto tutti i punti di vista. Si chiama eufy Security Indoor C120, ha una risoluzione 2K e tanta intelligenza artificiale per attivare funzioni che fino a qualche tempo fa erano prerogativa solo dei modelli più costosi.

Ottima risoluzione quindi, che permette di riconoscere anche i piccoli dettagli e che consente al sistema di intelligenza artificiale, integrata direttamente nel dispositivo, di distinguere tra persone e animali, così da attivare eventuali allarmi o notifiche. Tramite la companion app, noi l’abbiamo installata su Android ma è disponibile anche la versione per iOS, è possibile attivare il rilevamento dei volti, selezionare un’area da controllare, attivare il rilevamento audio o riconoscere i suoni degli animali.

È quindi possibile usare la telecamera anche come baby monitor ma anche per riprodurre messaggi vocali quando un animale si avvicina a una determinata zona, anche quando non c’è nessuno in casa. È inoltre possibile archiviare i filmati in locale, inserendo una microSD nell’apposito slot, o sfruttando lo storage sul cloud, attivabile previa sottoscrizione del servizio a pagamento. Peccato solo per la porta microUSB, una USB-C sarebbe stata più gradita.

Da segnalare infine la visione notturna che permette di vedere anche al buio completo, anche se solamente in bianco e nero.

eufy Indoor Cam E220

Se l’area da controllare è più ampia, e a una telecamera fissa preferite un modello che possa muoversi a 360 gradi, eufy Indoor Cam E220 è la soluzione ideale, grazie anche a un prezzo decisamente competitivo. Ha una risoluzione 2K, per dettagli nitidi in ogni situazione, la visione notturna (in bianco e nero) così da vedere anche quando l’ambiente controllato è completamente al buio, ed è ovviamente dotata della migliore IA del brand.

In questo modo è possibile distinguere tra persone e animali domestici, per evitare di inviare notifiche o attivare automazioni (o allarmi) inutilmente. Utilizzando la companion app la telecamera può anche seguire una persona che entra nell’inquadratura, muovendosi a 360º in orizzontale e 96º in verticale, così da avere una visione molto chiara della stanza.

Noi l’abbiamo montata nella parte alta di un mobile del soggiorno per seguire i movimenti da una porta all’altra, così da avere sempre un riferimento preciso della posizione degli occupanti. Grazie al microfono e allo speaker montati nella telecamera è poi possibile comunicare in maniera bidirezionale, una funzione che abbiamo trovato molto comoda in diverse situazioni, anche per comunicare da una stanza all’altra o da un piano all’altro. Unico neo è la presenza della porta microUSB per la ricarica, avremmo preferito una USB-C.

Se la trovate in offerta attorno ai 40 euro (a volte anche meno) è da acquistare a occhi chiusi.

eufy SoloCam S220

Nella nostra rassegna non poteva ovviamente mancare una telecamera da esterno (che ovviamente può essere utilizzata senza problemi anche in ambienti interni). Anche in questo caso monta un sensore 2K, per dettagli precisi in ogni situazione, dispone di intelligenza artificiale per riconoscere le persone, evitando che gli animali possano attivare notifiche e allarmi.

Utilizzando la companion app che abbiamo installato su un dispositivo Android (ma funziona anche su iOS) abbiamo definito delle aree esterne da controllare, in particolare un giardino, evitando che il movimento in strada andasse a creare delle notifiche. Il campo visivo di ben 135º permette di ottenere una visione decisamente ampia, posizionandola nell’angolo di una stanza è possibile ottenere una copertura quasi integrale, e l’audio bidirezionale può essere utile per scoraggiare eventuali malintenzionati.

La natura outdoor di eufy SoloCam S220 di vede dalla presenza di un pannello solare nella parte superiore, così da poterla installare (utilizzando il supporto fornito in dotazione) senza dover utilizzare cavi di alimentazione. Sono sufficienti tre ore di luce solare, anche non diretta, per coprire una intera giornata e la batteria garantisce comunque due giorni di utilizzo senza ricarica. Va detto che se non attivate il rilevamento del movimento la telecamera entra in risparmio energetico, in modo da allungare l’autonomia. Anche nelle giornate piovose non abbiamo mai avuto problemi e abbiamo dovuto ricaricare manualmente la batteria solo utilizzandola come telecamera da interni (non si ricarica con la luce delle lampadine a LED).

La certificazione IP67 la protegge da pioggia e polvere, in queste settimane ha preso diversi rovesci anche molto violenti senza alcun problema, mantenendo comunque un’ottima visibilità dell’area inquadrata. E con 8 GB di memoria interna non è nemmeno necessario ricorrere a una scheda di memoria o al cloud per avere sempre traccia di quanto è successo durante il giorno (o la notte, visto che dispone di visione notturna).

Ricordate che dovrete comunque assicurare un buon segnale WiFi, indispensabile per la connessine tramite app, ma anche posizionandolo a una decina di metri dal router, con i muri perimetrali in mezzo, non abbiamo mai avuto problemi di sorta. Davvero un’ottima soluzione, gli manca solo la motorizzazione ma sopperisce col suo ampio angolo di visione.

eufy Smart Display E10

Come già detto, tutte le telecamere possono essere controllate da smartphone, o da un tablet, che però potrebbe non essere sempre disponibile. Per avere sempre tutto sotto controllo ecco eufy Smart Display E10, un tablet con schermo da 8 pollici pensato per la gestione delle telecamere, con la possibilità di vedere fino a 4 flussi in contemporanea.

Grazie allo schermo touch il controllo è semplice, anche da parte di un bambino, con numerose opzioni di personalizzazione. Il menu di gestione è semplice e permette di personalizzare l’aspetto dello schermo, le telecamere da controllare, impostare lo streaming e il funzionamento di uno specifico pulsante comodo, ad esempio, per silenziare il display o per avviare la visualizzazione predefinita.

Decisamente comoda la base, che lascia lo schermo leggermente inclinato verso la parte posteriore, facendolo diventare perfetto per la scrivania ma anche per un mobile in soggiorno. Tramite il supporto è possibile alimentare in maniera continua il tablet, che sulla parte inferiore dispone di due contatti magnetici per la ricarica, evitando così spegnimenti indesiderati. Potete comunque impostare un timeout e un orario in cui il tablet va in stand-by, così da evitare consumi inutili di notte.

Sulla schermata principale è possibile gestire lo streaming generale, le singole telecamere e ottenere un riepilogo degli eventi occorsi durante la giornata, così da avere sempre tutto sotto controllo. Non è però possibile modificare le impostazioni delle singole telecamere, per quello serve comunque la companion app, una funzione che ci sarebbe piaciuto avere così da poter attivare o disattivare il rilevamento direttamente dallo schermo senza dover ricorrere allo smartphone.

Nel complesso comunque l’esperienza d’uso è ottima, in particolare lasciando lo schermo sul suo supporto, così da poter avere sotto controllo le telecamere con un semplice sguardo. Molto utile comunque la possibilità di portarlo in giro come un semplice tablet, magari per controllare i bambini piccoli mentre siete in lavanderia, in giardino.

Se disponete di una HomeBase, una sorta di “cervellone” che controlla le telecamere, archivia i dati e attiva funzioni IA aggiuntive, potete utilizzare la funzione Cross-Camera e seguire il movimento di una persona attraverso le varie telecamere, ricostruendo quindi i suoi movimenti all’interno della casa.

Considerazioni finali

Al netto di un prezzo comunque impegnativo, visto che non è possibile utilizzarlo come un normale tablet, eufy Smart Display E10 è comunque un prodotto molto valido, comodo se volete avere sempre sotto controllo la situazione in casa, all’esterno, in ufficio o in una attività commerciale. Non può certo sostituire un impianto professionale, soprattutto per le attività commerciali più grandi, ma per la casa e l’ufficio è una ottima soluzione. Il prezzo di listino di 199 euro è forse leggermente elevato, ma se volete un sistema sicuro, abbinandoci magari anche una HomeBase, allora potete acquistarlo senza pericolo di ripensamenti.

La valutazione riguarda lo Smart Display E10

Pro: stand di ricarica



personalizzazione Contro: costo



alcune funzioni richiedono la Home Base