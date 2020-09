Anche Neato Robotics ha partecipato a IFA 2020, l’attesa fiera dedicata all’elettronica di consumo che quest’anno si è svolta in maniera insolita a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria. Sono tre i nuovi aspirapolvere robot premium annunciati, Neato D10, D9 e D8, che andiamo a conoscere nel dettaglio.

Alleati imbattibili nella pulizia della casa i nuovi robot aspirapolvere Neato possono contare su una tecnologia all’avanguardia e un hardware pensato per durare a lungo. Caratteristica preponderante è l’esclusivo profilo a D, che permette ai robot di raggiungere tutti gli angoli della casa, cosa che i normali robot aspirapolvere circolari non sono in grado di fare.

Neato D10, il più performante dei tre, è in grado di raccogliere e catturare fino al 99,97% degli allergeni grandi fino a 0,3 micro, per una pulizia impeccabile. Grazie alla connessione WiFi e Bluetooth la configurazione è semplice, così come il controllo attraverso uno smartphone.

I tre modelli presentati a IFA 2020 sono accomunati dall’utilizzo della tecnologia LaserSmart che consente loro di muoversi in maniera intelligente per la casa, riconoscendo ed evitando gli ostacoli e creando una mappa accurata. In questo modo i robot possono funzionare anche al buio, lavorando anche quando non siete in casa, con autonomia che vanno dai 90 minuti di Neato D8 ai 150 minuti di Neato D10, passando per i 120 minuti di Neato D9.

La nuova gamma di aspirapolvere Neato Robotics sarà in commercio durante l’autunno 2020 in Giappone, Europa e Nord America. Non sono stati al momento forniti dettagli relativi ai prezzi di vendita.