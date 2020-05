Gli utenti installano le telecamere di sicurezza smart home con l’obiettivo di rendere più sicura la propria abitazione ma in alcuni casi potrebbe non essere così, almeno ciò è quanto suggerisce una nuova segnalazione relativa a Nest Cam.

Stando a quanto riportato da un utente su Reddit, infatti, sullo schermo di Google Nest Hub ha iniziato a visualizzare immagini non familiari e relative ad una casa sconosciuta (qualcosa già accaduta con una videocamera Xiaomi).

Uno strano bug mostra le immagini di una Nest Cam di un’altra casa

In particolare, pare si trattasse di una cucina di un’altra abitazione e quello che segue è un breve video pubblicato dall’utente:

L’utente in questione sostiene che il quartiere che viene mostrato nelle immagini non è il suo e ciò sembra escludere che il problema riguardi una rete WiFi aperta a cui si appoggiava.

Pare che il team di Google abbia già contattato l’utente in questione per avere ulteriori dettagli (come la provenienza del dispositivo, il fuso orario, la versione firmware, ecc.) e provare a capire quale sia la causa del problema.

Al momento, tuttavia, il colosso di Mountain View non ha fornito informazioni sulla vicenda e per saperne di più dovremo avere pazienza.