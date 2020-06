Sta per arrivare un nuovo volantino da Expert, la catena “degli esperti”. Si chiama “100% pura convenienza, entrerà in vigore lunedì 29 giugno e sarà valido fino a domenica 12 luglio 2020 nei punti vendita del circuito GAER.

Troviamo numerosi smartphone, anche modelli molto recenti insieme a modelli più datati a prezzi convenienti. Tra le proposte più interessanti citiamo Samsung Galaxy S20 a 779 euro, Redmi Note 9 a 229 euro, Huawei P40 Lite a 249,90 euro, ma anche modelli più economici come Redmi 8 a 129,90 euro, Samsung Galaxy A20e a 139,90 euro. Non manca il nuovissimo LG Velvet, che Expert propone a 649 euro.

Per chi vuole sfruttare il bonus mobilità sono presenti bici elettriche e monopattini, ma anche droni per divertirsi o lavorare. Ricca anche la sezione dedicata al gaming con le principali console e alcuni titoli per iniziare subito a giocare, abbiamo il top per la musica con cuffie e speaker, smart TV con soundbar per migliorare la resa sonora e un’ampia scelta di elettrodomestici.

Su tutti gli acquisti di importo compreso fra 320 e 5.000 euro è possibile chiedere un finanziamento in dieci mesi a tasso zero, anticipo zero e nessun costo di istruttoria per la pratica. Nella galleria sottostante potete trovare tutte le offerte del nuovo volantino Expert “100% pura convenienza”.