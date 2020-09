Trony ha presentato in questi giorni un nuovo volantino, che rimarrà in vigore fino al prossimo 23 settembre, denominato “Più spendi, meno spendi”. Torna ancora una volta dunque la formula vincente che consente di ottenere uno sconto immediato al momento dell’acquisto in base al totale della spesa.

Sono cinque gli sconti ottenibili, con un minimo di spesa di 300 euro mentre il massimo sconto si ottiene si una spesa di almeno 4.600 euro. Ecco dunque i dettagli degli sconti:

30 euro di sconto su una spesa di 300 euro

100 euro di sconto su una spesa di 600 euro

250 euro di sconto su una spesa di 1.200 euro

550 euro di sconto su una spesa di 2.400 euro

1.200 euro di sconto su una spesa di 4.600 euro

Per poter usufruire degli sconti è necessario essere titolari di una Carta Fan che può essere sottoscritta gratuitamente in negozio al momento dell’acquisto. Va detto che ovviamente la promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso e che ci sono alcune restrizioni di cui tenere conto.

Non è possibile, ad esempio, acquistare due pezzi dello stesso prodotto (sono escluse anche le varianti di colore), non è possibile, nello stesso scontrino, acquistare due smartphone, due prodotti iRobot, 2 prodotti di informatica, 2 console, 1 smartphone e 1 prodotto di informatica, 1 console e 1 smartphone, 1 console e 1 prodotto di informatica, 2 prodotti a marchio Miele, Dyson o Apple.

Tutte limitazioni importanti quindi, da leggere attentamente per riuscire a massimizzare il risparmio rispettando però le regole. L’iniziativa è valida solamente in alcuni negozi Trony di Veneto, Molise, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo, oltre che nella Repubblica di San Marino.