L’ecosistema di prodotti Xiaomi è decisamente molto vasto e va a coprire ormai quasi tutti i settori merceologici, non solo quelli legati al mondo degli smartphone. Ne è un chiaro esempio il rasoio con testina intelligente Enchen BlackStone Shaver, realizzato da una delle tante compagnie che lavorano nell’orbita del colosso cinese.

Non troverete dunque il logo Xiaomi sul prodotto, ma sappiate che la compagnia cinese ne ha approvato la qualità costruttiva, ritenendolo quindi adatto a entrare nella propria gamma di prodotti. Il rasoio usa una tecnologia tridimensionale, ottenuta grazie al movimento indipendente di ciascuna delle testine, che permette di ottenere una rasatura perfetta.

È uno strumento perfetto per chi viaggia spesso e non vuole essere in disordine e non richiede un caricabatteria separato, visto che dispone di un connettore USB Type-C per la ricarica della batteria interna.

Quest’ultima offre 90 minuti di autonomia grazie alla capacità di 600 mAh e una ricarica richiede circa appena 60 minuti, decisamente più rapida rispetto ai rasoi tradizionali. La testina tridimensionale si adatta in maniera intelligente al profilo del volto per rendere ancora più accurata la rasatura in ogni punto del volto.

La particolare conformazione delle lame e della griglia protettiva consente di avere un taglio sempre preciso grazie a un’affilatura che viene mantenuta nel tempo e rinnovata durante l’uso, senza che sia necessario sostituire la testina frequentemente.

La potenza è decisamente elevata, 5 watt, per una rasatura rapida ed efficace e nonostante questo la rumorosità raggiunge appena i 67 decibel, ben al di sotto della media.