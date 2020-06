Anche oggi Trony ne lancia un altro. S’intitola “Sottocosto e sconti fino al 50%” ed è un volantino ricco di offerte interessanti su prodotti di vario tipo fra cui smartphone, notebook, smart TV ed elettrodomestici. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il volantino di Trony “Sottocosto e sconti fino al 50%” nei dettagli

C’è tempo fino a domenica 28 giugno 2020 per approfittare delle offerte di Trony incluse nel volantino “Sottocosto e sconti fino al 50%”. I prodotti inclusi sono disponibili in alcuni punti vendita distribuiti nelle seguenti aree: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria (Città di Castello), Abruzzo, Molise, Lazio (Rieti) e Repubblica di San Marino. In ogni caso, c’è specificato tutto nell’ultima pagina della galleria a seguire con indirizzi, telefoni e altre informazioni utili.

Comunque, sfogliate le immagini, e troverete probabilmente qualcosa che fa al caso vostro, specie se cercate smartphone, notebook, fotocamere e smart TV, come pure condizionatori o elettrodomestici di vario genere.

Se cercate altro o semplicemente non siete nei pressi delle aree specificate in cui è valido il volantino Trony in questione, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Telegram, putacaso non lo abbiate già fatto, perché ogni giorno è proprio lì che vi segnaliamo le migliori offerte tech disponibili sul web: ecco il link diretto!

Potrebbero interessarti anche: le nostre guide agli acquisti sui computer