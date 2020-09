È valida fino a venerdì 4 settembre la nuova promozione Happy Price lanciata dalla nota catena di elettronica di consumo Trony. L’iniziativa è valida esclusivamente online quindi non potrete approfittare degli sconti presso i punti vendita fisici distribuiti sul territorio italiano.

La promozione consente di risparmiare sull’acquisto di grandi e piccoli elettrodomestici, computer e accessori, smart TV, telefonia, audio/video e dispositivi indossabili. Vediamo dunque alcune delle offerte più interessanti, ricordando che la consegna è gratuita sui prodotti evidenziati e che per una spesa a partire da 399 euro è possibile richiedere un finanziamento a tasso zero in 20 comode rate.

Telefoni in offerta

OPPO A52 a 169 euro invece di 199 euro

Samsung Galaxy A51 a 269 euro invece di 379 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 1.299 euro invece di 1.379 euro

Huawei P40 Pro a 879 euro invece di 1.049 euro

iPhone 7 Plus a 369 euro invece di 519 euro



Audio/Video/Indossabili in offerta

Samsung Galaxy Buds a 99 euro invece di 129 euro

Apple AirPods a 159 euro invece di 229 euro

Canon EOS 2000D+ a 319 euro invece di 449 euro

Garmin vivosmart 4 a 99 euro invece di 119 euro

Sony DSC-H300 a 160 euro invece di 229 euro

Computer e accessori in offerta

notebook Lenovo IdeaPad 3 a 399 euro invece di 429 euro

Lenovo IdeaCentre 510A-15ARR a 579 euro invece di 600 euro

Apple MacBook Air 13 i5 a 1.399 euro invece di 1.484 euro

Microsoft Surface Go 8-128 GB a 599 euro invece di 610 euro

Smart TV in offerta

Philips 32PFS6855/12 a 260 euro invece di 329 euro

LG 43LM6300PLA a 275 euro invece di 369 euro

LG 65NANO816NA a 970 euro invece di 1.249 euro

Sony KD65XG7096BAEP a 795 euro invece di 999 euro

Samsung QE55Q70TATXZT a 880 euro invece di 1.199 euro

Samsung UE55TU8500UXZT a 615 euro invece di 749 euro

Samsung UE75TU7070UXZT a 865 euro invece di 1.099 euro

Queste erano solamente alcune delle offerte che potete trovare sul sito ufficiale di Trony relative all’iniziativa promozionale. Potete trovare l’elenco completo visitando il link sottostante.