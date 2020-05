Da un paio di giorni ha preso il via quella che abbiamo imparato a conoscere come Fase 2 dell’emergenza sanitaria, durante la quale finalmente vengono allentate le restrizioni ed è possibile tornare a fare attività fisica all’aperto.

Quale occasione migliore dunque per un nuovo smartwatch, che vi permetta di memorizzare i dati dei vostri allenamenti o, più semplicemente, delle vostre passeggiate? Oggi dunque vi proponiamo due smartwatch, diversi tra di loro per prezzi e caratteristiche, adatti anche ai più esigenti e disponibili su eBay.

Zeblaze Thor Pro

Come da tradizione Zeblaze ha sfornato uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista, con una dotazione tecnica di livello assoluto, adatta anche agli atleti più impegnati. Ottimo il display IPS da 1,53 pollici con risoluzione di 320 x 320 pixel.

Molto ricca la connettività, simile a quella di un comunque smartphone: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e soprattutto uno slot per nano SIM con connettività 3G nelle bande a 850 e 2100 MHz. Non manca una fotocamera da 2 megapixel, per qualche scatto estemporaneo ma ovviamente senza particolari pretese.

La batteria da 500 mAh garantisce almeno una giornata di autonomia, con 2 giorni di autonomia in stand-by. Il sistema operativo è Android 5.1 che garantisce il monitoraggio di frequenza cardiaca, conteggio passi, misurazione del sonno e molto altro.

Potete acquistarlo su eBay a 89,99 euro, cifra che include il costo di spedizione dall’Italia.

Smartwatch Z5C3

Meno pretenzioso, ma ovviamente più economico, è lo smartwatch Z5C3, dotato di schermo TFT da 1,3 pollici ma con certificazione IP67 che vi permette di utilizzarlo anche sotto la doccia senza particolari problemi. La connettività include il Bluetooth 5.0 per trasmettere le informazioni raccolte verso lo smartphone.

Lo schermo non è di tipo touch e le interazioni avvengono tramite un pulsante touch presente al di sotto dello schermo. La batteria da 180 mAh consente di raggiungere 5-7 giorni di autonomia.

Lo smartwatch Z5C3 è in grado di registrare fino a 7 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, tennis e nuoto. È presente un sensore di battito cardiaco che consente anche di ottenere indicazioni relative alla pressione sanguigna e alla percentuale di ossigeno nel sangue.

Potete acquistare lo smartwatch Z5C3 su eBay a 19,99 euro, incluse le spese di spedizione.

