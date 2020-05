Con l’arrivo della bella stagione e con la fine del lockdown che ci ha tenuti chiusi in casa per parecchie settimane, è tempo di rimettersi in forma con qualche corsa o passeggiata. Anche chi fa un lavoro di movimento può avere l’interesse di sapere quanti passi ha percorso, o quante calorie consuma.

Oggi vi proponiamo quattro smartwatch, in offerta su eBay, che sono però in grado di monitorare le attività di fitness (sonno, passi percorsi, frequenza cardiaca), aiutandovi anche nelle passeggiate e corse per mantenere la forma.

Smartwatch I1H0

Nonostante il prezzo decisamente contenuto, questo smartwatch è perfetto per chi vuole iniziare e non vuole spendere cifre esagerate. Dispone di un rilevatore del battito cardiaco, conta i passi percorsi, analizza la qualità del sonno e vi ricorda di muovervi con una certa regolarità se fate un lavoro sedentario.

Permette di calcolare la distanza percorsa e le calorie consumate durante una corsa o una passeggiata e misura il livello di ossigeno nel sangue. È ovviamente utile anche per visualizzare al polso le notifiche provenienti dallo smartphone e potete utilizzarlo ovunque, grazie alla certificazione IP67.

Kospet Optimus Pro

Decisamente più ambizioso è Kospet Optimus Pro, con schermo AMOLED da 1,39 pollici e sistema operativo Android 7.1. Dispone di un alloggiamento per la SIM, così potrete telefonare senza utilizzare lo smartphone, ricevitore GPS, per seguire un percorso e non perdervi nemmeno in montagna, misuratore del battito cardiaco e fotocamera.

In sostanza uno smartphone da polso, con certificazione IP67 e una batteria da 800 mAh che garantisce almeno una giornata di autonomia con tutte le funzioni attive e 2-3 giorni con qualche rinuncia.

Smartwatch R9Y9

È particolarmente votato al fitness anche questo modelli, con grande schermo circolare, certificazione IP68, monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Sono supportate numerose modalità sportive per tracciare camminate, corse, arrampicate, ma anche sport più tradizionali come calcio, basket e ciclismo.

Non manca la possibilità di contare i passi, monitorare il sonno e ricevere notifiche dallo smartphone. È decisamente sottile e leggero, pur avendo uno schermo da 1,3 pollici.

Kospet Vision

Kospet Vision è dedicato agli appassionati di attività all’aria aperta, grazie alle numerose modalità sportive supportate, ma non tralascia la parte smart. Dispone di una fotocamera frontale per selfie in ogni situazione, fotocamera laterale per scatti al paesaggio e monta Android 7.1.

In questo modo può utilizzare le normali app del Play Store per rimanere sempre connessi. Dispone di uno slot per SIM 4G, così da essere completamente indipendente dallo smartphone, che potrete tranquillamente lasciate a casa.

Informazione Pubblicitaria