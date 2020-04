Nuovo weekend di offerte per MediaWorld, che sul suo sito ha messo in vendita a prezzi ridotti un ricco assortimento di prodotti; smartphone, PC e molto altro, con sconti validi fino alla sera di domani 26 aprile 2020.

Le offerte per il weekend di MediaWorld: 25 e 26 aprile 2020

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili. Le abbiamo già suddivise per categoria merceologica per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse

Smartphone in offerta da MediaWorld

Smart TV in offerta da MediaWorld

Computer, tablet e accessori in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte “Solo per il weekend” di MediaWorld sono disponibili al link seguente:

Offerte Mediaworld per il weekend

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!