In questi giorni di quarantena tanti utenti si stanno dando allo shopping online (avete letto la nostra guida dedicata all’e-commerce?) e MediaWorld ha pensato bene di lanciare una nuova iniziativa promozionale “monomarca”: i Samsung days, come si evince dal nome, prevedono una serie di offerte su tantissimi prodotti del vasto ecosistema del brand sudcoreano.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste in questi Samsung days, che sono iniziati ieri (3 aprile) e proseguiranno fino all’8 aprile prossimo, è bene fare qualche precisazione.

Innanzitutto, le offerte di MediaWorld sono valide soltanto online, visto che i negozi fisici sono chiusi per la situazione di emergenza sanitaria; in secondo luogo, oltre alle offerte sui singoli prodotti, rientranti in numerose categorie, è previsto uno sconto ulteriore del 10%, applicato direttamente nel carrrello, per gli ordini che superino complessivamente il valore di 799 euro. La soglia in questione può essere raggiunta sia acquistando un solo articolo che sommando più prodotti, tutti ovviamente a marchio Samsung.

Infine, MediaWorld ha previsto anche la consegna gratuita a casa e la possibilità di finanziamento in 20 rate a tasso zero per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il regolamento completo dell’iniziativa a questo link.

MediaWorld: le offerte dei Samsung days

Passiamo ora alle offerte vere e proprie che MediaWorld ha previsto per questi Samsung days. Dal momento che i prodotti scontati sono numerosi e rientrano in diverse categorie merceologiche, abbiamo già provveduto a suddividerli per rendervi la consultazione più agevole. In caso di superamento del prezzo di 799 euro fissato da MediaWorld per ottenere lo sconto ulteriore del 10%, lo sconto è già stato applicato.

Smartphone Samsung in offerta da MediaWorld

Tablet Samsung in offerta da MediaWorld

Indossabili Samsung in offerta da MediaWorld

Informatica Samsung in offerta da MediaWorld

Smart TV Samsung in offerta da MediaWorld

Nelle offerte dei Samsung days di MediaWorld rientrano anche numerosi altri prodotti, come ad esempio gli apprezzati elettrodomestici di Samsung, come la lavatrice SAMSUNG DV80N62532W/ET a 737 euro e il frigorifero SAMSUNG RF50K5920S8/ES a 953 euro. Non bisogna poi dimenticare che lo sconto del 10% può essere ottenuto anche raggiungendo i 799 euro con più prodotti, ad esempio l’accoppiata Smart TV Samsung 65RU7170 + Samsung Galaxy A50 viene a costare 773 euro. Se le offerte elencate non vi bastano, a questo link trovate tutte le proposte dei Samsung days di MediaWorld.

