Euronics è sempre con te, si chiama così il nuovo volantino della nota catena di elettronica di consumo che, a partire da oggi, 2 aprile 2020, offre un bel mucchio di offerte tech per tutti i gusti. Smartphone, notebook, tablet, Smart TV, sono questi alcuni dei prodotti interessati, che potete acquistare nei punti vendita Euronics Cds fino al prossimo 15 aprile.

Le migliori offerte del volantino di aprile 2020 di Euronics

Oltre alla serie Huawei P40, P40 Pro e P40 Lite, tutti quanti a catalogo con i relativi gadget, seppur senza sconti come la famiglia dei Samsung Galaxy S20, nelle pagine del volantino Euronics è sempre con te troviamo citati altri prodotti tech di vario genere. A seguire trovate i più interessanti divisi per categorie. Per tutto il resto, sfogliate voi stessi la galleria in fondo.

Smartphone

Huawei Y5 2019 a 109,90 euro invece di 139,90

Huawei Y7 2019 a 149,90 euro invece di 199,90

Motorola One Macro a 159 euro invece di 209

Redmi Note 8 Pro a 259,90 euro invece di 299,90

Samsung Galaxy A50 a 299 euro invece di 349,90

Huawei P30 Lite New Edition a 299,90 euro invece di 349,90

Samsung Galaxy A51 379 euro con inclusa la Silicon Cover Black

Samsung Galaxy A71 a 479 euro con inclusa la Silicon Cover Black

PC e tablet

Notebook Lenovo S145-15IKB DFIX a 599 euro invece di 699

Notebook ASUS RX571GT BQ288T a 799 euro invece di 899

Notebook HP 15 C3054NL a 1.099 euro

Microsoft Surface Pro 7 a 899 euro invece di 1.079 euro

Tablet Samsung Galaxy Tab A T510 Wi-Fi a 179,90 euro invece di 219,90

Tablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 4G a 279,90 euro invece di 349,90

Smart TV e cuffie

TV Samsung da 55 pollici RU7400 a 499 euro invece di 649

TV Sony da 55 pollici XG8577 a 699 euro invece di 999

LG da 55 pollici SM8600 a 699 euro invece di 1.099

TV Samsung da 75 pollici a 1.049 euro invece di 1.399

TV Panasonic TX 55GZ950 a 1.299 euro invece di 1.799

TV Sony da 55 pollici AG8 a 1.549 euro invece di 1.999

Cuffie Beats EP a 59,90 euro invece di 79,90

Cuffie Beats X a 99,90 euro invece di 119,90

Cuffie Apple AirPods a 149,90 euro anziché 179,90

Vi ricordiamo che le offerte di Euronics del volantino in questione sono disponibili fino al prossimo 15 aprile 2020 nei punti vendita Euronics Cds, negozi che trovate specificati nell’ultima pagina della galleria qui sopra.

