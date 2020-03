Da Esselunga tornano gli sconti, con un volantino che comprende offerte su smartphone, televisori e accessori di vario genere. Si parte dal 30 marzo 2020 ma c’è tempo fino all’11 aprile per approfittare degli sconti che trovate a seguire, disponibili nei punti vendita Esselunga.

Le offerte del nuovo volantino di Esselunga

A seguire, trovate una selezione con le migliori offerte di Esselunga listate nel volantino in vigore da lunedì prossimo. Sono prodotti disponibili nei negozi che trovate nell’ultimo screenshot in galleria e che, in alcuni casi (con gli smartphone), consentono di acquistare a solo un euro un paio di cuffie wireless SBS, che altrimenti costerebbero 39,90 euro.

Smartphone

LG K30 a 98 euro

Samsung A10 a 128 euro

Huawei P Smart 2019 a 148 euro

Redmi note 8T a 168 euro

Samsung Galaxy A50 a 248 euro

Samsung Galaxy A71 a 378 euro

Apple iPhone XR da 64 GB a 638 euro

Huawei Watch GT a 119,40 euro

Cuffie e altro

Cuffie Redmi Airdots a 19,53 euro

Cuffie SBS wireless over-ear a 29,95 euro

Cuffie Apple AirPods a 129 euro

Basetta di ricarica wireless SBS da 10 watt a 19,95 euro

Monopattino elettrico I-Bike a 279,30 euro

Fitness Tracker SBS Vital Fit a 19,95 euro

Power bank SBS da 5.000 mAh a 12,45 euro

TV

JVC LT-32VHQ390I a 139,30 euro

LG 43UM7450 a 289 euro

LG 48UM7100 a 349 euro

Samsung UE55RU7090UXZT a 399 euro

Box TV Xiaomi Mi Box S a 49,90 euro

Per conoscere ulteriori offerte sui prodotti tech, vi invitiamo in ogni caso a seguire la nostra pagina dedicata e a iscrivervi al canale Telegram Prezzi Tech per non perdervi le ultime promozioni.

