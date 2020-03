Con i negozi chiusi, Unieuro sta lanciando sempre più proposte online: con le Offerte del Giorno, valide fino alla mezzanotte, potete acquistare in sconto tanti prodotti di elettronica, tra cui smartphone (Android e iOS), tablet, TV, PC, videogiochi, elettrodomestici e accessori di vario tipo. Grazie a un coupon PayPal potete inoltre ottenere un extra sconto sul sito fino al 31 marzo 2020.

Le Offerte del Giorno Unieuro

Le Offerte del Giorno di Unieuro includono tanti prodotti di elettronica, ma abbiamo selezionato le migliori proposte solo per voi. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti validi solo fino a mezzanotte, da sfruttare ovviamente solo con spedizione a domicilio.

Offerte smartphone e tablet Unieuro

Offerte TV Unieuro

Offerte PC, periferiche e accessori Unieuro

Offerte videogiochi Unieuro

Vi ricordiamo che la consegna gratuita è inclusa solo con una spesa di almeno 49 euro. Se volete scoprire tutte le Offerte del Giorno Unieuro potete seguire questo link.

Come usare il coupon PayPal

Utilizzare il coupon PayPal è molto semplice: basta inserire nel carrello Unieuro tutto ciò che vi interessa e poi digitare “PAYPAL7” all’interno del campo dedicato ai codici promozionali (“Utilizza i tuoi coupon“). In questo modo potete ottenere un extra sconto di 7 euro sugli acquisti superiori a 70 euro, naturalmente solo con consegna a domicilio.

Attenzione però: la promozione è valida su tutti i prodotti del catalogo, a esclusione di quelli facenti parte di alcune specifiche iniziative. Purtroppo non può essere sfruttato sulle Offerte del Giorno o sui volantini in corso, così come sui prodotti in preordine. Per ulteriori indicazioni potete seguire questo link.

