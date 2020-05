Prende il via oggi una nuova promozione ANKER, dedicata in particolare ai brand Soundcore, che si occupa di audio, ed Eufy, che invece è il marchio dedicato ai dispositivi per la pulizia della casa.

I prodotti in promozione sono in vendita su Amazon e per ottenere il prezzo indicato è necessario inserire, prima del pagamento, il codice sconto che trovate indicato a fianco di ogni proposta. Ecco nel dettaglio i prodotti in promozione e i prezzi scontati.

eufy RoboVac 15C Max

Può essere controllato da smartphone questo aspirapolvere robot, che può contare su una potenza di aspirazione di 2.000 Pa. La tecnologia BoostIQ permette di aumentare immediatamente la potenza quando serve, come ad esempio sui tappeti. Può essere controllato anche tramite un telecomando (in dotazione) e ha un’altezza ridotta.

È in promozione su Amazon a 189,99 euro invece di 227,99 con il codice Q2YI4JFU valido fino al 31/05

eufy RoboVac 11S (Slim)

Ha una potenza di 1.300 Pa, con tecnologia BoostIQ che permette di pulire al meglio i tappeti, si controlla esclusivamente tramite telecomando e ha un’autonomia di circa 100 minuti, sufficienti anche per appartamenti di medie dimensioni. Ha la superficie superiore in vetro antigraffio e un sensore a infrarossi per evitare gli ostacoli.

È in offerta su Amazon a 159,99 euro invece di 179,99 euro con il codice IN7R6UOD valido fino al 07/06

Soundcore Infini Pro

Se la vostra TV dispone dei classici altoparlanti di bassa qualità, con la soundbar Soundcore Infini Pro potrete avere un’esperienza sonora decisamente appagante. Può infatti contare su due driver anteriori da 2,5 pollici, tweeter da 1 pollice e doppio subwoofer da 3 pollici. Per chi ama i bassi pompati ecco BassUp e non mancano le modalità audio personalizzate. Ricca la sezione dedicata alla connettività.

E in promozione su Amazon a 199,99 euro invece di 259,99 euro con il codice Z9GAEN4F fino al 07/06.

Soundcore Liberty 2

Connettività Bluetooth 5, quattro microfoni con cancellazione del rumore, driver diamantati e autonomia complessiva di ben 32 ore. Non manca davvero niente a queste cuffie true wireless Soundcore Liberty 2 che permettono di personalizzare il suono tramite l’app da installare sul proprio smartphone. A questo prezzo sono un acquisto davvero consigliato.

Sono in offerta su Amazon a 69,99 euro invece di 99,99 euro con il codice 8F8IHR2S fino al 31/05

Soundcore ZOLO Liberty

Sono state tra le prime cuffie true wireless a utilizzare la connettività Bluetooth 5. Offrono 8 ore di autonomia che salgono a 100 con la custodia, un risultato strepitoso. Ottimo anche il grip che vi permette di utilizzarle senza paura di perderle. Semplificato anche l’abbinamento con lo smartphone, basta la pressione di un singolo tasto.

Sono in promozione su Amazon a 44,99 euro invece di 64,99 euro con il codice 54J6V9JE fino al 14/06

Soundcore Space NC

Per chi predilige le tradizionali cuffie sovraurali a quelle in-ear, ecco le Soundcore Space NC, con cancellazione del rumore, 20 ore di autonomia, connettività Bluetooth 4.1 e design pieghevole per un trasporto semplificato.

I controlli sono intuitivi grazie al touch pad integrato nei padiglioni.

Le trovate in promozione su Amazon a 79,99 euro invece di 129,99 euro con il codice NXBSDFR8 valido fino al 14/06