Se possedete un notebook quasi sicuramente avrete uno zainetto o una borsa dedicata al suo trasporto, per proteggerlo dagli urti. Ma se dovete andare in ufficio con il tablet, lo smartphone, una fotocamera, l’agenda, un power bank e magari qualche altro prodotto tecnologico, la borsa del notebook è troppo grande.

In queste situazioni serve qualcosa di più compatto, ma allo stesso tempo resistente, per evitare di danneggiare i prodotti contenuti nello zaino e preservarli dalle intemperie. Oggi vi proponiamo un paio di zaini che trovate in promozione su Banggood in occasione della colossale svendita autunnale, con codici sconto validi fino a sabato 12 settembre.

Partiamo con lo zainetto da 10 litri di Xiaomi, disponibile in otto diverse colorazioni, perfetto per chiunque, dal giovane manager allo studente universitario, ma anche per il tempo libero e le escursioni. Lo zaino infatti è disponibile in rosa, navy, rosso scuro, giallo, blu chiaro, verde, nero e arancione con spallacci coordinati e regolabili.

Nello spazio interno è possibile alloggiare un tablet, smartphone, chiavi e power bank, mentre sono disponibili due tasche laterali, che possono contenere un ombrello pieghevole, e una tasca frontale più piccola. Il rivestimento è idrorepellente per resistere a qualche scroscio di pioggia. Compatte le dimensioni, appena 340 x 225 x 130 millimetri con un peso di soli 165 grami.

Se invece cercate qualcosa di più particolare, con una finitura originale e più appariscente, potete scegliere questo zaino, realizzato sempre da Xiaomi, con due finiture molto particolari, con un cielo stellato o con un design militare.

Le caratteristiche sono le stesse del modello precedente, incluse le quattro tasche, la resistenza all’acqua e gli spallacci in tinta col resto dello zaino.