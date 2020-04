Da parecchie settimane sono migliaia gli italiani che stanno lavorando da casa, in ottemperanza alle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Le chat e le applicazioni per le videoconferenze sono sempre più diffuse e utilizzate ma sono ancora numerosi gli utenti che non possiedono, soprattutto sui computer fissi di casa, di una webcam.

Oggi dunque vi proponiamo tre modelli disponibili su eBay, che potranno risolvere i vostri problemi, e tornare utili in qualsiasi momento. Tutte e tre si collegano alla porta USB del vostro computer e risulteranno utilizzabili dalla maggior parte delle applicazioni che stanno diventando sempre più importanti in queste settimane.

Bastano appena 10,99 euro per acquistare il primo modello, con microfono integrato e con la possibilità di regolare manualmente la messa a fuoco, per avere risultati ottimali. Grazie alla base potete posizionarla ovunque sulla vostra scrivania e grazie al supporto rotante potrete orientarla in qualunque direzione, per una inquadratura perfetta.

Non sono necessari driver o configurazioni particolari, visto che inserendo il cavo nella porta USB il sistema operativo farà tutto (da Windows XP a Windows 10). Potete acquistarla su eBay utilizzando il link sottostante.

La seconda webcam che vi presentiamo ha la stessa risoluzione del modello precedente (480p) e può essere fissata a un monitor, per ridurre gli ingombri e per una migliore inquadratura. Include un microfono e dispone della messa a fuoco automatica.

È indicata soprattutto per i computer più datati ed è compatibile con i sistemi Windows, a partire dalla versione 2000 fino a Windows 8. A seguire il link per l’acquisto.

Chiudiamo con un modello più performante, dotato di un sensore da 720p che permetterà di ottenere immagini di qualità superiore. Anche in questo caso è un modello pensato anche per essere fissato al monitor, con microfono incluso e connessione USB per collegarlo al computer.

Ancora una volta non è necessario installare alcun driver visto che sarà il sistema operativo a configurare il tutto. Ancora una volta sono compatibili tutti i PC Windows, da XP a Windows 10.

Informazione Pubblicitaria