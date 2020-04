In questi mesi alcuni strumenti medici sono diventati più “famosi” in seguiti all’emergenza medica che sta costringendo a casa miliardi di persone in tutto il mondo. Tra quelli che possono essere utilizzati anche a casa troviamo il pulsossimetro, uno strumento da mettere su un dito per misurare alcuni valori del sangue.

Grazie a questo dispositivo, in offerta oggi su eBay, possiamo infatti conoscere, oltre alla frequenza cardiaca, anche la percentuale di ossigeno nel sangue. Ricordiamo che le conseguenze più gravi del COVID-19 riguardano i polmoni, con una infiammazione che nei casi più gravi porta a polmoniti letali.

Anche nei casi più leggeri può dare vita a difficoltà respiratorie e un pulsossimetro è in grado di aiutare, indicando la quantità di ossigeno presente nel nostro sangue. In questo modo è facile capire se i polmoni stanno lavorando bene o se la situazione richiede maggiori investigazioni da parte del personale medico.

Il modello che vi proponiamo oggi dispone di uno schermo OLED con colorazione rossa, che indica con grandi cifre, molto ben visibili anche da persone anziane, sia il valore SpO2 relativo all’ossigenazione sia la frequenza cardiaca. Una volta indossato è sufficiente premere il tasto di accensione e attendere qualche secondo affinché la misurazione venga effettuata.

Le dimensioni compatte permettono di tenerlo in tasca senza alcun problema, per averlo sempre a disposizione in qualunque momento della giornata. L’alimentazione avviene tramite due batterie stilo (AAA) che garantiscono un’autonomia di diversi mesi.

Anche gli sportivi potranno trarre vantaggio dal pulsossimetro, per capire se gli allenamenti stanno portando i benefici desiderati, migliorando l’ossigenazione del sangue. Potete acquistare il dispositivo su eBay utilizzando il link sottostante, con sconti per acquisti multipli.

Informazione Pubblicitaria