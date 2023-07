Lavorate a pochi chilometri da casa e siete stufi di code interminabili in auto? La domenica vi piace rilassarvi con qualche scampagnata ma non volete faticare troppo? Oggi abbiamo quello che fa per voi, grazie a un’ottima offerta di Geekmall, note store online che spedisce rapidamente dai magazzini europei.

ELEGLIDE M1 Plus è una bici a pedalata assistita pronta a portarvi al lavoro senza fare fatica, senza dovervi perdere in code infinite, ideale anche per qualche pedalata in famiglia su qualche tranquilla strada di campagna. E grazie a un codice sconto esclusivo oggi è più conveniente che mai, con un prezzo davvero imperdibile.

Che prezzo per questa bici

ELEGLIDE M1 Plus è dotata di un motore da 250 watt che assiste la pedalata fino a 25 Km/h, nel pieno rispetto dunque delle vigenti normative italiane. La batteria agli ioni di litio da 36V/12,5 Ah permette di coprire fino a 100 chilometri, dato che ovviamente varia in funzione della velocità, del tipo di percorso e del peso dell’utente.

Per garantire una buona maneggevolezza in ogni situazione, dalle strade bianche a quelle cittadine, il produttore ha scelto degli pneumatici da 27,5 pollici con un design che offre una buona tenuta in ogni situazione. Il cambio è realizzato da Shimano e offre 3 corone all’anteriore e 7 pignoni al posteriore, per un totale di 21 diversi rapporti. In questo modo è più semplice trovare sempre il giusto equilibrio per non fare troppa fatica o non pedalare a vuoto.

Previous Next Fullscreen

Grande comfort grazie alla sospensione frontale idraulica, che può essere bloccata, così da assorbire le asperità del terreno, le buche nei sentieri ma anche alcuni tratti di pavé o selciato particolarmente insidiosi. Sono a disposizione ben 5 livelli di assistenza alla pedalata, così da decidere a priori quanta fatica fare, poca al mattino per non arrivare sudati al lavoro, tanta la domenica se volete fare un po’ di esercizio.

Lo schermo LCD permette di avere sempre sotto controllo le informazioni utili, come la distanza percorsa, la velocità istantanea e soprattutto l’autonomia residua. Completano la dotazione due freni a disco meccanici e un faro a LED per essere sempre ben visibili anche quando cala la luce. La batteria può essere rimossa per semplificare la ricarica di notte o mentre state lavorando.

Potete acquistare ELEGLIDE M1 Plus su Geekmall a 649,99 euro invece di 899,99 euro utilizzando il codice sconto AWPD37W5 per risparmiare 50 euro e approfittando dello sconto di 200 euro proposto dallo store.

Informazione Pubblicitaria