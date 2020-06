Sicurezza, comfort e autonoma: queste le tre parole chiave che identificano Samebike 20LVXD30, bicicletta elettrica in offerta in questi giorni su AliExpress con spedizione rapida, e gratuita, dai magazzini europei.

Pieghevole, per essere facilmente trasportata in auto, solida, visto che può portare un peso di 150 Kg, sicura, grazie al doppio freno a disco, che riduce gli spazi di frenata nelle situazioni più delicate. Samebike 20LVXD30 guarda anche al comfort, con un sistema di ammortizzazione della sella, per viaggiare comodi anche sulle strade più dissestate.

Non mancano un portapacchi, per portare la spesa o piccoli pacchi, un catarifrangente posteriore e una luce frontale a LED per viaggiare sicuri anche di notte. Ottima anche l’autonomia, grazie al pacco batteria a 48V con 8Ah di corrente, che può essere ricaricato in 4 ore.

In modalità completamente elettrica offre dai 34 ai 40 chilometri di autonomia, e nella modalità di pedalata assistita tale dato può arrivare a 60 chilometri. È possibile disattivare completamente il motore e utilizzare la Samebike 20LVXD30 come una normale bici tradizionale.

Le ruote da 20 pollici garantiscono un buon comfort e la trasmissione è affidata a un cambio Shimano a 7 velocità. Sul manubrio sono integrati un porta telefono e il display, che permette di visualizzare la velocità e l’autonomia residua, oltre alla distanza percorsa. Il porta telefono dispone di una porta USB per ricaricare, all’occorrenza, lo smartphone inserito.

Il motore ha una potenza di 350 Watt, permette di raggiungere i 35 Km/h e di superare pendenze fino a 25 gradi. Potete acquistare Samebike 20LVXD30 su AliExpress a 658,70 euro con spedizione gratuita dalla Repubblica Ceca.

