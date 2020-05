Anche se in questi ultimi mesi molti di noi hanno quasi dimenticato come si guida un’auto, la sua pulizia è un’operazione da eseguire comunque con una certa regolarità e con il piccolo aspirapolvere di cui vi parliamo oggi le cose saranno decisamente più semplici. Vi parleremo poi di un altro paio di prodotti economici e particolari, tutti in offerta su eBay.

Aspirapolvere senza fili per auto

Pur essendo piccolo e maneggevole questo aspirapolvere offre una buona capacità aspirante (120 watt e 4000 Pa), con un filtro ad alta efficienza per separare la polvere. Lo sporco viene raccolto nel beccuccio frontale che può essere facilmente rimosso per svuotarlo nel cestino dei rifiuti.

Per una maggiore pulizia il filtro può essere lavato con acqua, anche ripetutamente, con l’accortezza di asciugarlo bene prima di utilizzarlo. Nella confezione di vendita sono presenti beccucci, prolunghe e accessori vari per raggiungere anche gli angoli più difficili dell’auto.

La batteria da 2.700 mAh offre un’ottima autonomia e può essere ricaricata con il caricabatteria USB in dotazione.

Luce anulare LED Andoer 2in1

Questo gadget sarà particolarmente apprezzato dalle nostre lettrici, che potranno verificare di avere sempre il trucco in ordine o avere una luce perfetta prima di una diretta di Facebook o per registrare un nuovo video per TikTok.

È composta da una pinza, con alimentazione tramite USB, che offre una luce a LED anulare e un supporto per lo smartphone, entrambi regolabili a piacere. Sul cavo di alimentazione è presente un controller per accendere e spegnere la luce, cambiare l’intensità e il colore dei LED.

Carta fotografica Fujifilm Instax

Chiudiamo le segnalazioni di oggi con questo kit, composto da due confezioni di carta fotografica Fujifilm Instax, da 20 fogli ciascuna. Si tratta di carta da utilizzare sulle fotocamere Instax Mini 7s/8/25/90. La carta ha un formato di 54 x 86 millimetri e integra l’inchiostro, che verrà attivato termicamente dalla stampante.

In questo modo potrete rivivere i tempi delle Polaroid e stampare immediatamente i vostri scatti più divertenti, con la famiglia o gli amici.

