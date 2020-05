Monclick torna nuovamente ad essere protagonista di una importante campagna di sconti che riguarda alcuni dei più importanti settori della tecnologia. Infatti, oggi 13 maggio 2020, gli “sconti in fuga” di Monclick vi permetteranno di acquistare smartphone, smartwatch, computer notebook e TV a prezzi super scontati.

Sconti in fuga Monclick 13 maggio

“Sconti in fuga” di Monclick offre la possibilità di acquistare alcuni prodotti a prezzi scontatissimi. La particolarità di questa promozione è il tempo delle durata di tali sconti, spesso di appena qualche ora. Il nostro consiglio è quindi quello di scorrere la lista di prodotti presenti qui in basso ed eventualmente acquistare immediatamente il prodotto per evitare di non trovarlo più in sconto.

Sconti in fuga Monclick 13 maggio: smartphone

Huawei P30 Lite Midnight Black, a 214,90 euro invece di 299,90 con uno sconto pari al 28%.

Sconti in fuga Monclick 13 maggio: smartwatch

Samsung Galaxy Watch Active Pink, a 164,90 euro invece di 229,90 euro con uno sconto pari al 28%.

Sconti in fuga Monclick 13 maggio: notebook

Dell Latitude 3400 da 14″, a 769,90 euro invece di 839,90 euro con uno sconto pari all’8%.

Sconti in fuga Monclick 13 maggio: smart TV

SABA SA50K70N da 50″, a 299 euro invece di 449 euro con uno sconto pari al 33%;

Phiilips 32PFS4132 da 32″, a 199 euro invece di 259 euro con uno sconto pari al 23%.

Tutti gli altri sconti sono disponibili a questa pagina di Monclick. Non lasciateveli scappare!