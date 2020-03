Torna il “Fuori tutto” da Euronics, il nuovo volantino che da oggi, 16 marzo, fino al primo aprile, mette in sconto un sacco di prodotti di vario genere. Smartphone, tablet, notebook, Smart TV e accessori vari in saldo con prezzi niente male.

Le migliori offerte di Euronics sui prodotti tech

Anche stavolta ce n’è per tutti i gusti. Le offerte di Euronics toccano vari prodotti, a partire da indispensabili come gli articoli per lo smart working, notebook compresi, fino alle televisioni e agli accessori. Vediamo alcuni esempi:

Smartphone

Notebook e tablet

Smart TV e accessori

Le altre offerte del “Fuori tutto” di Euronics le trovate qui, disponibili fino al prossimo primo aprile; mentre per altre promozioni, seguite il nostro canale Telegram dedicato.

