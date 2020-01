Se stavate aspettando l’occasione giusta per avere uno sconto cospicuo sul PlayStation Store, ora è il momento giusto. Grazie ad una promozione in corso sullo store di Mediaworld potrete ottenere 35€ di sconto sull’acquisto di credito per il PlayStation Store, da spendere come volete.

Il PlayStation Store è il negozio online ufficiale di PlayStation, su cui potete acquistare giochi e abbonamenti utilizzando vari metodi di pagamento oppure Gift Card. La promozione di oggi riguarda proprio l’acquisto di Gift Card, che sono cumulabili e vi consentono di aggiungere credito sullo store.

Per ottenere lo sconto basta aggiungere la gift card al carrello, il link è qui in basso, e poi aumentare la quantità fino ad avere 23 gift card nel carrello, per un totale di 115€.

Ora bisogna inserire i tre seguenti codici sconto nel campo apposito, prima di finalizzare l’acquisto:

Codice 1: W1805P2Z6F

Codice 2: W2012F4R9B

Codice 3: 110299

Una volta inseriti i tre codici vedrete il totale di spesa camabiare: avrete speso solo 80€, ma vi sarete portati a casa 115€ di credito PlayStation Store. Le gift card, come detto in precedenza, sono cumulabili, per cui una volta ottenuti i codici potete riscattarle tutte sul PlayStation Store, ed avrete ottenuto 35€ di credito in regalo.

Ecco come si presenta la schermata di riepilogo: 23 Gift Card e sconto di 35€ utilizzando i tre coupon

Che state aspettando? L’offerta è valida solo fino ad esaurimento scorte, per cui solo i più veloci potranno accaparrarsela.