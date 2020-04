LG quest’oggi presenta la nuova promozione “prenota un TV LG OLED 2020, in regalo un TV LG“. Questa, attiva dal 13 aprile al prossimo 31 maggio permette agli utenti di ricevere in omaggio un TV da 32″ modello 32LK6200 del valore di 299 euro.

Fasi della promozione e negozi autorizzati

La promozione realizzata da LG prevede tre periodi distinti:

prenotazione dal 13 aprile al 3 maggio 2020 inclusi;

acquisto dal 4 maggio al 17 maggio inclusi;

registrazione del prodotto dal 4 maggio al 31 maggio inclusi.

La promozione è valida per i prodotti che verranno acquistati attraverso questi siti eCommerce:

Euronics;

MediaWorld;

Trony;

Comet;

Unieuro;

Expert Online;

Freeshop;

Supermedia;

Go Price;

Mondo Top;

Bytecno;

Amazon.

Per quest’ultimo sito eCommerce, LG sottolinea che i prodotti che daranno diritto a ricevere in omaggio il TV da 32″ saranno solo quelli venduti e spediti da AMAZON EU Sarls. Sono tagliati fuori i prodotti acquistati tramite venditori di terze parti sul Marketplace e i prodotti Warehouse. In caso in cui non abbiate il numero seriale da comunicare sul sito indicato qui sopra, potrete comunque registrare l’acquisto entro il 17 giugno.

L’acquisto del TV LG OLED serie GX e CX dev’essere poi registrato sul sito www.lgforyou.it avendo cura di conservare la prova di prenotazione e inserendo i seguenti dati:

nome;

cognome;

email;

indicare di essere maggiorenne;

dare il consenso alla privacy;

inserire la password di registrazione.

Una volta completato questo iter, riceverete una email con un link da cliccare per attivare l’account. A questo punto è necessario inserire i seguenti documenti nell’apposito form:

documento di acquisto (scontrino e fattura);

modello acquistato;

codice seriale del prodotto acquistato – è possibile inserire il seriale anche successivamente ma non oltre 30 giorni di calendario dalla data di termine del periodo valido per effettuare l’acquisto;

indicare su quale sito eCommerce è stato acquistato;

inserire i dati del documento di acquisto;

caricare una foto jpeg del documento di acquisto;

caricare una foto della prenotazione del prodotto promozionato;

caricare la foto del documento di identità.

Prodotti validi per la promozione

Come abbiamo detto ad inizio news, gli LG TV in promozione fanno riferimento alla gamma CX e GX, ovvero: