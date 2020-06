Prende il via oggi una grande promozione di Jumper, produttore cinese di notebook, che approfitta del lancio di un nuovo dispositivo. Solo per i primi duecento ordini effettuati sullo store ufficiale, è infatti disponibile un codice sconto che vi permetterà di portarvi a casa il nuovo notebook a meno di 200 euro.

Jumper EZbook S5 può contare su uno schermo FullHD da 14 pollici, con uscita mini HDMI per collegarlo a un monitor esterno, a una TV o a un video proiettore. Sotto la scocca, realizzata in plastica per contenere il peso, troviamo una CPI Intel Celeron N3550 dual core a 2,4 GHz, affiancata da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. È presente uno slot per l’installazione di un SSD aggiuntivo, da utilizzare a scelta come disco di avvio o per espandere la capacità di archiviazione.

Sulla cornice dello schermo è presente una webcam da 0,3 megapixel per le video chiamate o per qualche selfie con gli amici. Decisamente contenuto il peso, pari ad appena 1,24 Kg, e buona la connettività che include il supporto alle reti WiFi a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 4.2, un connettore mini HDMI, una porta USB 2.0, una USB 3.0, una presa da 3,5 mm per cuffie e microfono e un lettore di microSD.

Ottima l’autonomia, grazie a una batteria da ben 9.200 mAh che unita a una CPU dai consumi ridotti vi permetterà di utilizzare il notebook a lungo senza doverlo ricaricare continuamente o dover lavorare collegati all’alimentatore.

Solo per i primi 200 ordini effettuati sul sito ufficiale è possibile utilizzare un codice sconto per ottenere un ulteriore risparmio rispetto al prezzo di acquisto. Il listino ufficiale recita 299,99 dollari (circa 270 euro) ma l’offerta di lancio porta il prezzo a 259,99 dollari (235 euro).

Potete invece acquistarlo a soli 219,99 dollari (poco meno di 200 euro) utilizzando il codice sconto JUMPERS5 al momento del pagamento, che può essere effettuato con PayPal per la massima sicurezza.

