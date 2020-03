Andando incontro alle esigenze dei tanti cittadini italiani responsabili, che a fronte della delicata situazione attuale rimangono a casa, Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale denominata Smart Days.

In aggiunta ad una vasta selezione di offerte, che abbracciano prodotti delle categorie più disparate, il vero focus degli Smart Days di Euronics è portare la tecnologia direttamente nelle case dei clienti, per questo motivo su tutti gli ordini al di sopra di una soglia minima, fissata a 49 euro, la consegna è gratuita e per i grandi elettrodomestici e le grandi TV è prevista anche la consegna al piano. Tutta l’iniziativa è finalizzata anche a facilitare l’adattamento dei clienti alla pratica dello smart working (a questo proposito abbiamo realizzato una guida dedicata, la trovate a fine articolo).

Euronics Smart Days: le migliori offerte

Non perdiamoci in convenevoli e passiamo subito alle offerte che Euronics ha scelto di proporre nell’ambito dei suoi Smart Days. Tutte le offerte sono suddivise per categorie di prodotti, così da rendervi più agevole la consultazione.

Smartphone Android e iPhone

Tablet Android

Notebook

Adesso mettiamo un attimo da parte l’ambito mobile, gli Smart Days di Euronics, infatti, includono anche un’ampia selezione di notebook, monitor e periferiche, vediamone qualche esempio.

Come detto, gli Euronics Smart Days dedicano molta attenzione ai prodotti per lo smart working e infatti è presente anche una vasta selezione di periferiche come mouse, tastiere, casse da PC e webcam. Per tutte le offerte non menzionate degli Euronics Smart Days vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale della promozione a questo link.

Avete trovato qualche prodotto adatto alle vostre esigenze domestiche, scolastiche o lavorative? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui sotto e non dimenticate di leggere la nostra guida approfondita sul tema caldo del momento: lo smart working.