Anche ePRICE sposa il motto #iorestoacasa, motto che mette a titolo di una promozione piuttosto interessante e utile in questo periodo particolarmente drammatico. Nostro malgrado, abbiamo cambiato tutti le nostre abitudini quotidiane e, chi studia o chi può lavorare da casa, può trovare senz’altro in alcune delle offerte di ePRICE messe a disposizione in questa nuova campagna promozionale, qualcosa di proficuo. Vediamo insieme qualche esempio.

Le migliori offerte di ePRICE #iorestoacasa

Le offerte di ePRICE della campagna #iorestoacasa sono di vario genere, pensate anche per lo smart working, per gli studenti o per chiunque necessiti di un notebook, di un PC desktop, di una Smart TV o di altri accessori del reparto informatica. Sono proprio questi i prodotti scontati che vi vogliamo menzionare, prodotti che trovate elencati qui sotto nel listone.

Accessori per PC e tablet

Notebook e PC Desktop

Monitor e Smart TV

Questo è quanto, ma non tutto perché l'iniziativa #iorestoacasa di ePRICE coinvolge tanti altri prodotti di vario genere