Anker è proprietaria di uno dei brand più apprezzati in ambito musicale. Parliamo di Soundcore, specializzato in speaker e cuffie di qualità proposte a prezzi spesso molto competitivi e protagonista di una promozione che vi permetterà di risparmiare fino a 100 euro utilizzando i codici sconto applicabili su Amazon.

Scopriamo allora quali sono i prodotti in promozione, alcuni dei quali sono delle “vecchie” conoscenze sempre molto apprezzate dagli utenti, proprio per la loro bontà.

Offerte Anker Soundcore ma non solo su Amazon

Partiamo con le cuffie Soundcore Liberty Air 2, cuffie true wireless con driver diamantati, 4 microfoni e autonomia complessiva di 28 ore. È possibile personalizzare il suono grazie a un’analisi effettuabile tramite la companion app. La custodia può essere ricaricata in modalità wireless per la massima libertà di movimento.

Le trovate in offerta su Amazon a 79,99 euro con il codice sconto 7CQTHDMV valido fino al 17 maggio.

Proseguiamo con le Soundcore Liberty 2 Pro, ancora una volta cuffie auricolari di tipo true wireless, con architettura coassiale Astria, 32 ore di autonomia, equalizzazione personalizzata e ancora una volta ricarica wireless della custodia. Una singola carica arriva a 8 ore di autonomia, davvero tanto.

Sono in promozione su Amazon a 99,99 euro con il codice TRRRXM45 fino al 17 maggio.

Se invece vi piace ascoltare la musica in compagnia, ecco lo speaker Soundcore Motion+, con audio ad alta risoluzione, 30 watt di potenza, certificazione IPX7 così da poterlo utilizzare anche nelle feste a bordo piscina senza timore che una caduta in acqua lo possa danneggiare.

Due tweeter ad altissima frequenza, woofer in neodimio e radiatori passivi che porteranno il suono in ogni angolo. È in offerta su Amazon a 79,99 euro con il codice sconto 9L8XPS6Z fino al 17 maggio.

Piccolo, compatto, estremamente portatile ma allo stesso tempo particolarmente dotato dal punto di vista sonoro. Ecco Soundcore Icon Mini, con certificazione IP67 per ascoltarlo davvero ovunque, con 8 ore di autonomia e un microfono integrato per utilizzarlo anche per rispondere alle telefonate.

E abbinandone due potrete ottenere un perfetto suono stereo. È in promozione su Amazon a 19,99 euro con il codice YFGJZ3TP fino al 17 maggio.

Se volete rendere più sicura la vostra casa, quando siete in ferie o quando semplicemente uscite per una pizza con gli amici, ecco eufyCam 2, il kit per la videosorveglianza economico e semplice da installare.

Grazie alla certificazione IP65 potete installarlo all’esterno per coprire gli accessi alla vostra abitazione e controllare anche da remoto la situazione, senza abbonamento mensili. Il kit è in offerta su Amazon a 179,99 euro con il codice KY3QYQPQ fino al 17 maggio.

Con i cinema chiusi da parecchi mesi e una prospettiva di non poterli frequentare in completa sicurezza ancora per molto tempo, perché non pensare a un proiettore domestico. Nebula Capsule Max, al cui interno gira Android 8.1, vi permette di creare un cinema in casa, con uno schermo grande fino a 100 pollici e una luminosità di 200 ANSI Lumen, più che sufficienti per ricreare l’atmosfera di un cinema in soggiorno. È in promozione su Amazon a 399,99 euro con il codice HR88KE4P fino al 17 maggio.

Chiudiamo con un prodotto decisamente utile per i notebook, ma non solo. Si tratta di Anker Hub 7 in 1, con 3 porte USB standard, una porta HDMI, due slot microSD e una porta USB Type-C con power Delivery per la ricarica rapida di altri dispositivi.

È fornito con una custodia da viaggio per non rovinarlo e per non danneggiare il computer con cui lo riporrete. Lo trovate su Amazon a 49,99 euro con il codice 8R6HIHXV fino al 17 maggio.

Queste erano dunque le promozioni di Anker, che anche stavolta riesce a sorprenderci con ottimi sconti e con una serie di prodotti di qualità che non possono mancare nella casa di un appassionato di tecnologia.