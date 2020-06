Entro fine anno YouTube Music prenderà ufficialmente il posto di Google Play Music, come ormai sappiamo da diverso tempo. Il grande cambiamento voluto da Google interesserà milioni di utenti in tutto il mondo, dove il trasferimento di playlist, canzoni e tanto altro, verrà attivato a scaglioni nei vari Paesi.

Al via il trasferimento della musica

Da quest’oggi anche in Italia arriva finalmente la possibilità di trasferire la propria raccolta di Google Play Music su YouTube Music. Una volta completato il trasferimento sarà comunque possibile continuare ad ascoltare le playlist e le canzoni preferite su Play Music, rendendo così meno traumatico il passaggio da un servizio ad un altro.

Il compimento di questo passaggio obbligatorio avverrà nel modo più semplice e indolore possibile tramite il trasferimento con un solo click che interessa le playlist, le canzoni, i consigli e tanto altro su YouTube Music, e attraverso un passaggio semplice e graduale per imparare a conoscere YouTube Music senza perdere però l’accesso a tutta la propria libreria presente su Google Play Music. Google garantirà così l’accesso su entrambi i servizi, per poi disattivare completamente Play Music entro la fine dell’anno, notificandolo con molto anticipo in modo da non prendere nessuno alla sprovvista.

Il trasferimento della libreria di Google Play Music può essere facilmente effettuato tramite browser cliccando questo link; in alternativa vi consigliamo di leggere la nostra guida su come trasferire la libreria di Play Music su YouTube Music per conoscere tutti i dettagli sul processo.

YouTube Music è disponibile sul Play Store a questo link oppure su App Store tramite quest’altro link.