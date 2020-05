Dal colosso cinese Xiaomi arriva un nuovo dispositivo dedicato agli appassionati di smart home: stiamo parlando di un ventilatore pieghevole multiuso.

Si tratta di un dispositivo 3 in 1, in quanto funziona come un umidificatore, un purificatore d’aria e un ventilatore, il tutto con la possibilità di essere utilizzato in modalità wireless.

Le feature del ventilatore di Xiaomi

A caratterizzare il nuovo dispositivo di Xiaomi troviamo un design senza soluzione di continuità e la possibilità di assumere tre diverse posizioni: una alta 14,1 cm (da richiuso), una alta 51,6 cm (come un ventilatore da appoggio) e una alta 93,5 cm (come prodotto da terra).

Tra le altre feature di questo ventilatore troviamo un peso di circa 1,53 Kg, un sistema che consente di ripiegarlo comodamente in 3 passaggi (assumendo dimensioni così contenute da poterlo infilare anche sotto un letto o un divano), un pannello LCD touch, la possibilità di controllo da remoto e un umidificatore con tecnologia di pressione del vento a flusso incrociato che, a dire del produttore, è in grado di rilasciare istantaneamente 1-5um di acqua fine per idratare la pelle (ciò allevia i problemi di secchezza e prurito della pelle a causa del calore della stanza).

Al momento non vi sono informazioni su prezzo e disponibilità.