Xiaomi continua a lanciare dispositivi tecnologici di ogni genere e gli ultimi due della serie sono MIJIA Smart Yuba Pro e MIJIA Baseboard Electric Heater 1S.

Iniziando da Xiaomi MIJIA Smart Yuba Pro, si tratta di un dispositivo al centro di una nuova campagna di crowdfunding durante la quale sarà disponibile a 649 yuan (pari al cambio a circa 80 euro) mentre il prezzo ufficiale sarà poi di 699 yuan (pari a circa 87 euro).

Forte di un modulo di riscaldamento in ceramica da 2.800 W integrato, può riscaldare fino a 10° C in 1 minuto, rivelandosi la soluzione ideale per piccole stanze.

Tra le sue altre feature troviamo la possibilità di personalizzare la propria preferenza di temperatura (in tal caso si attiverà automaticamente per mantenere la temperatura costante), varie modalità di riscaldamento, un pannello di controllo con display LCD da 3 pollici, una lampada integrata da 1.300 lumen, un sistema di asciugatura intelligente e la possibilità di accendersi automaticamente quando rileva un movimento.

Xiaomi lancia una nuova stufa

MIJIA Baseboard Electric Heater 1S è una nuova stufa, una versione “aggiornata” di un modello già lanciato lo scorso novembre.

Disponibile in prevendita in Cina in nero a 599 yuan (pari a circa 74 euro), il nuovo device di Xiaomi può contare su tre livelli di potenza (900w, 1.300w e 2.200w), vari sistemi di sicurezza (si spegne automaticamente se viene inclinato o quando raggiunge una temperatura troppo elevata), un display touch LCD e la possibilità di essere controllato da remoto attraverso l’apposita app.

Al momento non si hanno notizie sulla possibile commercializzazione di questi due nuovi device di Xiaomi in Europa.