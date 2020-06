Xiaomi si affida nuovamente alla piattaforma di raccolta fondi Youpin per presentare il computer Xiaomi Ningmei CR100 Mini Desktop CPU con processore Intel e design compatto.

Specifiche Xiaomi Ningmei CR100 Mini Desktop CPU

Il mini PC di Xiaomi presenta un case con dimensioni pari a 192 x 188 x 54 mm ed un peso di 760 grammi. Questo lo rende perfetto sia in ambiente lavorativo che in casa, sulla scrivania, magari come base di appoggio per un monitor.

Malgrado un design poco appariscente, Xiaomi Ningmei CR100 Mini Desktop CPU integra un hardware di tutto rispetto; come CPU troviamo un processore Intel J4105 quad-core affiancato da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage in formato solito.

Tramite esso è in grado di svolgere compiti piuttosto basilari senza alcun tipo di esitazione, come ad esempio la navigazione sul web, l’utilizzo della suite Office e altro. Risultano poi estremamente comodi i due speaker audio frontali che sollevano l’utente dall’acquisto di un set di casse esterne.

Il computer di Xiaomi è munito di 2 porte USB 3.0, uno slot per SD card, entrata microfono, entrata cuffie, una porta USB Type-C, una porta VGA, una porta Ethernet e una porta HDMI.

Prezzo Xiaomi Ningmei CR100 Mini Desktop CPU

Xiaomi Ningmei CR100 Mini Desktop CPU è disponibile sul sito di crowdfunding Youpin al prezzo di 1499 yuan, circa 188 euro al cambio. Fino al prossimo 30 giugno è disponibile un ulteriore sconto di 100 yuan (circa 12 euro) per un bundle che prevede anche un set di mouse e tastiera wireless ed un tappetino per il mouse.