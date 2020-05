Si chiama Xiaomi MIJIA Handheld Ironing Machine è sarà disponibile a partire da domani su Xiaomi Mall e Xiaomi Home. È il nuovo dispositivo creato da Xiaomi e dedicato alla stiratura e sterilizzazione dei capi di abbigliamento, una soluzione molto utile in questo periodo.

Difficile chiamarlo ferro da stiro, come vorrebbe la traduzione letterale, visto che in sostanza si tratta di un prodotto destinato a emettere vapore, a una temperatura massima di 120 gradi. Bastano appena 30 secondi per il riscaldamento completo, con un consumo di 1200W.

Nella parte posteriore è presente un serbatoio per l’acqua con una capacità di 160 ml, sufficiente per stirare e sterilizzare sei camicie. L’elevata temperatura del dispositivo Xiaomi permette di rimuovere il 99,9% dei batteri garantendo un’ottima sterilizzazione e grazie all’elevata pressione in uscita del vapore la stiratura è molto semplice ed efficace.

Il peso è contenuto in 780 grammi (a cui va aggiunto il peso dell’acqua), niente male rispetto al peso di un ferro da stiro tradizionale. MIJIA Handheld Ironing Machine sarà in vendita, attraverso un sistema di crowdfunding, al prezzo di appena 99 yuan, circa 13 euro.

Difficile dire se lo vedremo mai ufficialmente sui mercati internazionali, ma è probabile che nel corso delle prossime settimane possa essere acquistabile presso i principali store online cinesi.