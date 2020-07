In attesa del lancio a livello globale di Xiaomi Mi Band 5, in programma per il 15 luglio, il modello dello scorso anno ha fatto registrare un risultato notevole: stiamo ovviamente parlando di Xiaomi Mi Band 4.

Stando a quanto reso noto dal team di Xiaomi con un messaggio su Twitter, infatti, in base ad un report di Canalys nel periodo che va dal terzo trimestre del 2019 al primo trimestre del 2020 Xiaomi Mi Band 4 è stata la smartband più venduta a livello globale.

Con Xiaomi Mi Band 4 prosegue il successo di questa serie

Non si tratta di una novità inaspettata, in quanto anche le precedenti generazioni nel corso degli anni si sono rivelate molto popolari (e ciò grazie anche ai prezzi concorrenziali): tanto per rendersi conto del successo di tale serie di device, il primo modello è riuscito a vendere 1 milione di pezzi in 9 mesi, Xiaomi Mi Band 2 ha centrato tale obiettivo in 2 mesi, alla generazione successiva sono bastati 17 giorni mentre Xiaomi Mi Band 4 ha raggiunto tale risultato in appena 8 giorni.

Sulla base di tali premesse, qualcuno ha dubbi sul tipo di accoglienza che gli utenti riserveranno a Xiaomi Mi Band 5?

