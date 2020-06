Buone notizie per gli utenti che attendono con impazienza il lancio a livello globale di Xiaomi Mi Band 4 in versione con connettività NFC: il colosso cinese ha finalmente mantenuto la promessa fatta nei mesi scorsi. Ricordiamo che tale versione della popolare smartband di Xiaomi consente agli utenti di effettuare pagamenti contactless e, pertanto, di pagare con grande comodità e semplicità nei negozi fisici.

Xiami Mi Band 4 NFC arriva in Russia e si prepara a sbarcare in Europa

Il primo Paese esterno alla Cina a poter contare su Xiaomi Mi Band 4 NFC è la Russia ma a breve il device sarà lanciato anche in vari mercati europei. In Russia gli utenti potranno pertanto effettuare pagamenti contactless in centri commerciali, supermercati, distributori di benzina e nei trasporti pubblici con Mastercard (l’unico servizio al momento supportato).

Xiaomi Mi Band 4 NFC (modello MGW4059RU) in Russia sarà disponibile a partire dal 16 giugno a 3.990 rubli (pari a circa 52 euro) mentre il modello “base” viene venduto a 2.990 rubli (pari a circa 39 euro) sul sito ufficiale. Ricordiamo, infine, che Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe poter contare sul supporto NFC nella versione globale.

