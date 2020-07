C’è una buona notizia per i clienti Deutsche Telekom che, grazie al piano Inflight Europa, potranno navigare gratuitamente in Wi-Fi sui voli a corto e medio raggio offerti dalle seguenti compagnie di volo: Lufthansa, Austrian Airlines e Eurowings. La novità offerta dall’operatore telefonico rientra in un piano molto più ampio, che già in precedenza permetteva la navigazione in Wi-Fi sugli arei per i soli clienti business.

Wi-Fi in volo senza costi aggiuntivi

I clienti non business potranno godere della stessa opportunità senza dover corrispondere alcun tipo di spesa per navigare in Wi-Fi a bordo degli aerei. Secondo quanto affermato da Hagen Rickmann, membro del consigli di amministrazione di Telekom Deutschland, i tedeschi vorrebbero avere la possibilità di navigare su internet gratuitamente a bordo di un aereo, e Deutsche Telekom sta rispondendo proprio a questa precisa esigenza.

Ad oggi l’offerta dell’operatore è valida su tutti i voli nazionali tedeschi e sui voli a corto e medio raggio in Europa con le compagnie sopracitate, dove i viaggiatori verranno informati della disponibilità del servizio Wi-Fi gratuito direttamente a bordo dell’aereo.

L’accesso alla rete Wi-Fi sarà disponibile solo al raggiungimento della quota di crociera prevista, e gli utenti potranno iniziare a navigare gratuitamente attraverso il portale della compagnia aerea di turno, oppure tramite l’applicazione Connect di Deutsche Telekom.

L’offerta è inoltre valida anche per i clienti privati e business di Magyar Telekom, Hrvatski Telekom, Slovak Telekom e T-Mobile Repubblica Ceca.