Sono numerose le segnalazioni arrivate oggi 19 giugno 2020 in giro per il Web, soprattutto su DownDetector, relative ad alcuni problemi legati a WhatsApp, che, a quanto pare, non sta funzionando nel modo corretto.

WhatsApp non funziona: le segnalazioni

Le segnalazioni, nello specifico, fanno riferimento all’impossibilità di aggiornare le impostazioni relative alla privacy, di vedere se un contatto è online e quando ha effettuato l’ultimo accesso e di visualizzare le spunte blu di lettura. Sembra funzionare, almeno per il momento, tutto il resto, compresi i messaggi e le registrazioni vocali.

Non sappiamo se il problema riguarda casi particolari, magari operatori e smartphone specifici, o zone specifiche, certo è che sembra abbastanza esteso già da alcune ore e fastidioso. Avete riscontrato problemi anche voi con WhatsApp?