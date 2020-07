Nonostante i suoi difetti WhatsApp, con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, è l’app di messaggistica istantanea più diffusa sul nostro pianeta. Per evitare problemi lo sviluppo di nuove funzionalità è portato avanti in maniera maniacale, con le novità che vengono testate per mesi prima di arrivare all’utente finale.

È il caso di alcune novità disponibili per le varianti desktop e web di WhatsApp ma anche per le versioni mobili, che raggiungeranno gli utilizzatori nel corso delle prossime settimane, termine generico molto amato dallo sviluppatore.

La prima novità riguarda gli adesivi animati nelle app mobili, il cui sviluppo ha richiesto più di un anno. Se vi piace esprimere le emozioni con gli adesivi, ora potrete farlo in maniera più chiara con quelli animati. Molto gradito è l’arrivo dei codici QR per i profili, funzione presente nella versione beta fin da maggio.

Diventa più semplice condividere il proprio profilo WhatsApp senza dover fornire il proprio numero di telefono, con una semplice scansione del codice QR generato. E che dire della modalità scura, arrivata sulle piattaforme mobili in primavera e ora finalmente disponibile anche per le app desktop e per il client web? Anche questa funzione è in fase di roll out e richiederà del tempo per raggiungere tutti gli utenti.

È infine possibile massimizzare il video di una singola persona durante una chiamata di gruppo, semplicemente premendo a lungo sulla persona stessa, al momento solo sulle app mobile. Viene inoltre visualizzata l’icona per avviare una video chiamata nelle chat di test con un massimo di 8 partecipanti.

Come detto le novità sono in fase di roll out ma impiegheranno alcune settimane per raggiungere tutti gli utenti delle versioni web e desktop.